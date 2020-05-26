Самые нелепые стереотипы о русских в кино 

Некоторые фильмы, в которых есть русские персонажи, на Западе действительно пользуются большой популярностью. А между тем в России их принимают холодно, ведь "русские" там выглядят абсолютно неправдоподобно, поскольку создавали их на основе стереотипов. Какие из них зрители считают самыми нелепыми? Расскажет "Рамблер".

Русские постоянно пьют водку

В большинстве западных кинолент русские персонажи не равнодушны к алкоголю и в особенности к водке. Более того, на Западе считается, что перепить русских практически невозможно. Неслучайно в одном из интервью Брэд Питт , описывая свою алкогольную зависимость, признался, что в его жизни были моменты, когда он мог выпить больше любого русского.

Иван — самое популярное имя

Иначе как объяснить тот факт, что почти во всех голливудских картинах, где есть русские, одного из них непременно зовут Иван? Иван Драго из серии фильмов "Рокки", Иван Ванко в "Железном человеке", Иван Данко в "Красной жаре" — и это лишь самые известные картины, где можно встретить русского Ивана. Более того, как правило, объединяет их не только имя: они крепко сложены, немногословны и готовы в любой момент вступить в драку.

Шапка-ушанка и грубая сила

Одна из картин, собравшая десятки клише о русских, — знаменитый боевик "Армаггедон". В фильме есть сцена, где пьяный русский космонавт Лев Андропов в ушанке с кокардой и телогрейке чинит космическую станцию одним ударом молотка. Представить себе такую ситуацию, произошедшую в реальной жизни, едва ли возможно.