ТОП-10 фильмов-ужасов из 90-х 

Период 90-х, несомненно, нельзя считать прорывным в сфере фильмов ужасов. Но и чертовски крутое кино тоже было! Предлагаем вашему вниманию подборку первоклассных фильмов (лучше не выключайте свет в комнате во время просмотра, да и после тоже)!

10. Арахнофобия

Что стоит сказать о фильме? Это станет настоящим адом для всех, кто боится не только пауков, но и насекомых в целом. Сцены, которые в детальной четкости запишутся на «подкорке» сознания, будут преследовать вас еще долго.

При просмотре могут даже возникнуть нервные ощущения, импульсы, будто по телу уже что-то ползет. Будьте аккуратны!

9. Дрожь земли

Это фильм 1990 года о гигантских змеиных монстрах, питающихся людьми. Что ж, арахнофобы точно покинули чат? Ведь теперь режиссеры картины заглядывают в другой уголок зрительского сознания — туда, где обитает страх змей. Герпетофобия, если по-научному.

Сюжет сводится к тому, что главным героям приходится истреблять чудовищ, поэтому только 9 место в рейтинге.

Это неплохой вариант про вампиров, потому что я вспоминаю только несколько фильмов этой тематики — «Сумерки» (ну а что еще?) и «Ван Хельсинг» . Значит, пора бы и расширить кругозор!

Несмотря на очевидную избитость темы, этот фильм режиссер Фрэнсис Форд Коппола сумел преподнести зрителю иначе. Картина выглядит свежей.

7. «Кошмар на улице Вязов 7: Новый кошмар» Уэса Крэйвена

Когда дело доходит до Фредди Крюгера, зритель уже подсознательно готов к настоящему трэшу на экране. И седьмой по счету фильм достаточно близок к грани ваших ожиданий. Но он не лучший, мы это признаем.

Он где-то на периферии этой всей истории, в чем и заключается его кинематографическая ценность.

6. Я знаю, что вы сделали прошлым летом

Слишком длинное название, вам не кажется? Сам фильм отчасти теряется в тени небезызвестного «Крика». Что с сюжетом? Группе подростков приходится избавляться от трупа убиенного ими человека, а потом терпеть странные послания от раздосадованного этим событием инкогнито.

Да чего уж тут, возьмешь попкорн и колу к просмотру!

5. Живая мертвечина

Тому, кто выдумал это название, уже можно присвоить «Оскар» — даже не заглядывая в сюжет! Этот фильм запрещен в некоторых странах, например, в Северной Корее и Финляндии. Почему так обошлись с классикой жанра зомби? Кровь и кишки в кадре, не более того!

Кстати, цепь ужасающих событий запускает какое-то экзотическое животное. Не напоминает 2020 год? Или ты уже поперхнулся своим напитком? Приятного просмотра…

4. Шестое чувство

Еще один классический фильм с точки зрения канонов создания ужастиков. На его восприятие не влияет время или перемены в мышлении самих зрителей — на психику картинка действует так же бесперебойно, как и удары молотка по гвоздю. Странная аналогия?

Просто фильм очень наполнен «напряжными» моментами и не отпускает до самого финала.

3. Ведьма из Блэр: Курсовая с того света

В сети фильм по достоинству оценили чуть больше 70% зрителей, что не так много. Хотя на момент выхода картина была одной из самых обсуждаемых. История снова вяжется вокруг группы подростков, которые бесследно исчезают.

Кино малобюджетное, но темы, которые там поднимутся, вызовут у вас не только стойкий страх, но и жалость к жертвам.

2. Крик

Если вы еще не поняли, с чем имеете дело: изображение насильственных сцен привело к конфликтам с Американской киноассоциацией и сокращению оного в третьей части.

1. Молчание ягнят

Культовый, популярный, ужасающий — заслуженное первое место в списке! Этот фильм — абсолютный шедевр во всех отношениях, поэтому его обязательно нужно увидеть всем, кто считает себя фанатом ужасов.

Будет серийный убийца, жертвы и заключенный-психопат, который поможет следствию выйти на след маньяка.