Почему продолжение «Аватара» так долго не снимали

Фильм «Аватар» несколько лет держал рекорд по кассовым сборам. Побить его смог только «Мстители: Финал» . Выход продолжения «Аватара» запланирован на 2021 год. Также в разработке находятся еще три фильма о синих созданиях. «Рамблер» расскажет, почему создатели «Аватара» так долго тянули с выходом нового фильма.

В 2010 году студия 20th Century Studios объявила, что выход «Аватара 2» запланирован на 2014 год. Однако Джеймс Кэмерон , который должен был приступить к съемкам еще в 2011 году, не уложился по срокам. Дело в том, что он хотел работать над всеми четырьмя продолжениями одновременно.

В марте 2012 года режиссер принял решение лично спуститься на дно Мариинской впадины. Все это он сделал для того, чтобы получить вдохновение, необходимое для съемок многочисленных подводных сцен в грядущем фильме.

В одном из интервью Джеймс Кэмерон сообщил, что если в первом фильме упор делался на полеты, а во втором фильме он хочет показать как можно больше сцен под водой, а это является технически сложным процессом. На данный момент съемки второй части фильма остановлены из-за пандемии. Однако большая часть сцен уже отснята и команда уже работает над материалом. Дату выхода фильма, 16 декабря 2021 года, пока не планируют переносить.

Во второй части «Аватара» зрителей ждет продолжение истории Джейка. Спустя семь лет после событий первого фильма он готовится защищать семью и, ставшую родной, планету от вторжения землян. А в третьей части герои отправятся покорять космос и посетят другие планеты системы Альфа Центавра.