Тарантино назвал лучший фильм десятилетия 

Известный режиссер Квентин Тарантино назвал лучший фильм уходящего десятилетия. Его слова приводит французский журнал Premiere.
По мнению кинематографиста таковой является лента 2010 года "Социальная Сеть" Дэвида Финчера с Джесси Айзенбергом, Эндрю Гарфилдом и Джастином Тимберлейком в главных ролях.
"Он — номер один, потому что он лучший, вот и все! У него просто нет конкурентов" — объяснил свою точку зрения Тарантино.
Картина рассказывает об истории создания Марком Цукербергом социальной сети Facebook. Основывается фильм на книге Бена Мезрича "Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве".
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