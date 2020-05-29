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Тарантино назвал лучший фильм десятилетия 

Мария Сергеева 1 час назад
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Фото: Кадр из фильма "Социальная сеть"
Известный режиссер Квентин Тарантино назвал лучший фильм уходящего десятилетия. Его слова приводит французский журнал Premiere.
По мнению кинематографиста таковой является лента 2010 года "Социальная Сеть" Дэвида Финчера с Джесси Айзенбергом, Эндрю Гарфилдом и Джастином Тимберлейком в главных ролях.
"Он — номер один, потому что он лучший, вот и все! У него просто нет конкурентов" — объяснил свою точку зрения Тарантино.
Картина рассказывает об истории создания Марком Цукербергом социальной сети Facebook. Основывается фильм на книге Бена Мезрича "Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве".
Ранее "Рамблер" писал о том, как русские актрисы развлекаются на карантине.
Видео дня. Как Семен Фердман превратился в Семена Фараду
Фильмы , Социальная сеть , Джесси Айзенберг , Дэвид Финчер , Бен Мезрич , Квентин Тарантино , Джастин Тимберлейк , Марк Цукерберг
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