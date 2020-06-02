Лучшие фильмы для разгрузки мозга 

Бывают дни, когда голова словно разрывается от нескончаемого потока информации. В такие моменты хочется немедленно отвлечь себя, и нет для этого ничего лучше, чем позитивные фильмы, не наделенные глубоким смыслом, но те, что наверняка поднимут настроение.

«Всегда говори "да"», 2008

Кадр из фильма "Всегда говори "Да""

Обычный офисный клерк, роль которого исполнил Джим Керри , находится в глубокой и беспробудной депрессии. Чтобы хоть как-то изменить свою жизнь, герой решает соглашаться на все предложения, которые будут ему поступать. Небольшой эксперимент переворачивает будни героя с ног на голову, благодаря чему он наконец понимает, для чего живет.

Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"

Элизабет Гилберт замужем, но крайне несчастна. Осознав это, она отправляется в путешествие по всему миру для того, чтобы расширить горизонты и познать себя.

Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

Айрис и Аманда живут на расстоянии 10 000 километров друг от друга. Они ничего не знают друг о друге, но однажды знакомятся на сайте для обмена жильем на время отпуска. Девушки "меняются" континентами, еще не подозревая, как этот обмен изменит их жизнь.

Кадр из фильма "Простые сложности"