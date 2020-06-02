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Лучшие фильмы для разгрузки мозга 

Мира Маркина 7 часов назад
Лучшие фильмы для разгрузки мозга
Фото: Кадр из фильма "Всегда говори "Да""
Бывают дни, когда голова словно разрывается от нескончаемого потока информации. В такие моменты хочется немедленно отвлечь себя, и нет для этого ничего лучше, чем позитивные фильмы, не наделенные глубоким смыслом, но те, что наверняка поднимут настроение.

«Всегда говори "да"», 2008

Кадр из фильма "Всегда говори "Да""
Обычный офисный клерк, роль которого исполнил Джим Керри, находится в глубокой и беспробудной депрессии. Чтобы хоть как-то изменить свою жизнь, герой решает соглашаться на все предложения, которые будут ему поступать. Небольшой эксперимент переворачивает будни героя с ног на голову, благодаря чему он наконец понимает, для чего живет.

«Ешь, молись, люби», 2010

Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"
Элизабет Гилберт замужем, но крайне несчастна. Осознав это, она отправляется в путешествие по всему миру для того, чтобы расширить горизонты и познать себя.

«Отпуск по обмену», 2006

Кадр из фильма "Отпуск по обмену"
Айрис и Аманда живут на расстоянии 10 000 километров друг от друга. Они ничего не знают друг о друге, но однажды знакомятся на сайте для обмена жильем на время отпуска. Девушки "меняются" континентами, еще не подозревая, как этот обмен изменит их жизнь.

«Простые сложности», 2009

Кадр из фильма "Простые сложности"
Владелица пекарни Джейн, роль которой исполнила Мэрил Стрип, заводит роман и живет в свое удовольствие. Но внезапно на горизонте появляется бывший муж героини Джейк, который решает, что должен непременно вернуть свою любовь.
Видео дня. Как звезда «Кортика» вырос в криминального авторитета
Комментарии 1
Фильмы , Простые сложности , Ешь, молись, люби , Отпуск по обмену , Джим Керри , Мэрил Стрип , Элизабет Гилберт
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