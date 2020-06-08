Названы лучшие фильмы для победы над депрессией

Портал Collider представил подборку фильмов, которые могут помочь избавиться от плохого настроения и переключиться на позитив. В топ вошли 25 картин разных жанров. В основном авторы рекомендуют тем, кто впал в депрессию, смотреть мультфильмы. Из анимационных картин в перечне оказались «Аладдин», «Американский хвост», «Зверополис», «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» и «Холодное сердце». В топ также вошли культовые сказочные фильмы «Принцесса-невеста», «Гарри Поттер и философский камень» и «Волшебник страны Оз». Еще в список попали комедии «Бестолковые», «Матильда», «Клетка для пташек», «Добейся успеха», «Подруги президента», «Школа рока», «Эльф» и криминальный хит «Одиннадцать друзей Оушена».
Среди фильмов других жанров в топе оказались мюзиклы («Поющие под дождем» и «Синг Стрит»), драмеди («Последние дни диско», «Академия Рашмор», «Реальная любовь») и даже мелодрамы («Амели», «Влюбленный Шекспир», «Серенада трех сердец» и «Подстава»).