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Названы лучшие фильмы для победы над плохим настроением 

Киноафиша и ещё 2 1 час назад
Названы лучшие фильмы для победы над депрессией
Фото: Киноафиша
Портал Collider представил подборку фильмов, которые могут помочь избавиться от плохого настроения и переключиться на позитив. В топ вошли 25 картин разных жанров. В основном авторы рекомендуют тем, кто впал в депрессию, смотреть мультфильмы. Из анимационных картин в перечне оказались «Аладдин», «Американский хвост», «Зверополис», «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» и «Холодное сердце». В топ также вошли культовые сказочные фильмы «Принцесса-невеста», «Гарри Поттер и философский камень» и «Волшебник страны Оз». Еще в список попали комедии «Бестолковые», «Матильда», «Клетка для пташек», «Добейся успеха», «Подруги президента», «Школа рока», «Эльф» и криминальный хит «Одиннадцать друзей Оушена».
Среди фильмов других жанров в топе оказались мюзиклы («Поющие под дождем» и «Синг Стрит»), драмеди («Последние дни диско», «Академия Рашмор», «Реальная любовь») и даже мелодрамы («Амели», «Влюбленный Шекспир», «Серенада трех сердец» и «Подстава»).
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