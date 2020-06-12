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Советские комедии, которые стоит пересмотреть в минуты отчаяния 

Мира Маркина 3 часа назад
Советские комедии, которые поднимут настроение
Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Порой для того, чтобы поднять себе настроение, достаточно лишь потратить несколько часов на просмотр хорошего фильма. Идеальным решением будет выбрать одну из предложенных советских комедий, проверенных временем и актуальных даже спустя десятилетия после премьеры. Какие картины советских режиссеров следует непременно пересмотреть в минуты грусти? Расскажет "Рамблер".

"Бриллиантовая рука", 1968

Покладистый отец семейства Семен Горбунков, роль которого исполнил Юрий Никулин, отправляется за рубеж. Там он по ошибке попадает в руки контрабандистов, которые, решив, что Горбунков, их сообщник, наложили ему на руку гипс с драгоценностями. Тем временем настоящие бандиты Геша и Лелик намерены достать украшения любой ценой.

"Свадьба в Малиновке", 1967

Кадр из фильма "Свадьба в Малиновке"
Андрейка и Яринка готовятся к свадьбе в украинском селе. И все бы хорошо, но неожиданно в село врывается банда атамана Таврического, который во что бы то ни стало хочет заполучить чужую невесту.

"Афоня", 1975

Кадр из фильма "Афоня"
Сантехник Афоня пытается наладить и карьеру, и личную жизнь. Однако этому мешают десятки обстоятельств, а вместе с ними и люди, которые все время встают у героя на пути. В их числе: товарищи-собутыльники, хулиганы, студенты-практиканты и привлекательные женщины, не отвечающих сантехнику взаимностью.
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Комментарии 4
Фильмы , Свадьба в Малиновке , Бриллиантовая рука , Юрий Никулин
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