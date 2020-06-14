Фильмы, которые помогут добиться успеха у женщин 

Если хотите добиться успеха у женщин, то вы должны научиться понимать, почему они поступают так или иначе, и чего они хотят на самом деле. И, чтобы облегчить задачу, «Рамблер» сделал подборку фильмов, которые могут помочь в этом непростом деле.

«Чего хотят женщины»

Ловелас Ник Маршалл уверен, что он понимает женщин, как никто другой, и что те от него без ума. Однако это далеко не так. После несчастного случая главный герой фильма начинает слышать мысли других женщин.

И поскольку в реальной жизни таких способностей ни у кого нет, мужчины могут поучиться на примере Мэла Гибсона

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

Эми — гиперответственная мама. В ее жизни все настолько слажено, что малейшее происшествие способно развалить хрупкую конструкцию повседневных дел. И это, конечно же, случается. И тогда Эми со своими подругами-мамочками решает отпустить ситуацию и отправиться веселиться.

Кадр из фильма «Скрытые фигуры»

В 60-е годы в США женщины считались бесправной ячейкой общества. А в отношении к афроамериканским представительницам прекрасного пола прибавлялась еще и расовая дискриминация. В «Скрытых фигурах» рассказывается история о трех афроамериканках-математиках в NASA

Кадр из фильма «Дикая»

Главная героиня подавлена неудавшимся браком и смертью матери. Она потеряла всякую надежду на счастье. И, чтобы разобраться в себе, она отправляется в пешее путешествие по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор.