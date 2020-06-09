Коронавирус поставил под угрозу секс в кино 

Ассоциация киноредакторов выпустила документ, который запрещает съемки постельных сцен в кино. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как сообщает Daily Mail, в документе указано, что эпизоды, в которых актеры находятся в тесном контакте, необходимо переписать либо воссоздать с помощью компьютерной графики. Другой вариант — просто обойтись без них, если это возможно.

Пробы на роли будут проводится также через защитное стекло, разделяющее актеров и съемочную группу. Также на площадке будет присутствовать человек, контролирующий соблюдение всех предписаний.