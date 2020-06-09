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Коронавирус поставил под угрозу секс в кино 

Рамблер 32 минуты назад
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Фото: Кадр из фильма "Реальная любовь"
Ассоциация киноредакторов выпустила документ, который запрещает съемки постельных сцен в кино. Об этом пишет издание Daily Mail.
Как сообщает Daily Mail, в документе указано, что эпизоды, в которых актеры находятся в тесном контакте, необходимо переписать либо воссоздать с помощью компьютерной графики. Другой вариант — просто обойтись без них, если это возможно.
Пробы на роли будут проводится также через защитное стекло, разделяющее актеров и съемочную группу. Также на площадке будет присутствовать человек, контролирующий соблюдение всех предписаний.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Юлия Михалкова объяснила, почему ушла из шоу "Уральские пельмени".
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