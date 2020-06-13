Как из-за Киану Ривза изменили название фильма

Первая часть фильма «Джон Уик» Киану Ривзом в главной роли вышла в 2014 году. Мало кто знает, что картина изначально носила другое название. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

В одном из интервью журналист расспрашивал сценариста Дерека Колстада о том, как содатели фильма выбирают названия для каждой из частей фрашизы. И тогда же Дерек признался, что первый фильм о Джоне Уике носил совсем другое название — Scorn (с англ. презрение).

Дело в том, что Киану Ривз, исполнитель главной роли, игнорировал оригинальное название «Презрение». Вот, что об этом сказал Дерек Колстад:

«Единственная причина, по которой фильм называется «Джон Уик», — это то, что Киану Ривз постоянно путался и называл его по имени своего героя. Наш маркетолог сказал, что это пять миллионов бесплатной рекламы. Так что теперь это «Джон Уик», а не «Презрение»».

В итоге, название так полюбилось съемочной группе и зрителям, что теперь сценарист уже не может представить, какие бы рейтинги были у фильма с названием «Презрение». Так что ошибка Киану Ривза на удивление оказалась удачной.

Премьера четвертой части «Джона Уика» планировалась в мае 2021 года. Однако из-за пандемии коронавируса съемки сорвались, и релиз перенесли предварительно на 2022 год.