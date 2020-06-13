Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Как из-за ошибки Киану Ривза изменили название фильма «Джон Уик» 

Анастасия Иванова 41 минуту назад
Как из-за Киану Ривза изменили название фильма
Фото: globallookpress.com
Первая часть фильма «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли вышла в 2014 году. Мало кто знает, что картина изначально носила другое название. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
В одном из интервью журналист расспрашивал сценариста Дерека Колстада о том, как содатели фильма выбирают названия для каждой из частей фрашизы. И тогда же Дерек признался, что первый фильм о Джоне Уике носил совсем другое название — Scorn (с англ. презрение).
Дело в том, что Киану Ривз, исполнитель главной роли, игнорировал оригинальное название «Презрение». Вот, что об этом сказал Дерек Колстад:
«Единственная причина, по которой фильм называется «Джон Уик», — это то, что Киану Ривз постоянно путался и называл его по имени своего героя. Наш маркетолог сказал, что это пять миллионов бесплатной рекламы. Так что теперь это «Джон Уик», а не «Презрение»».
В итоге, название так полюбилось съемочной группе и зрителям, что теперь сценарист уже не может представить, какие бы рейтинги были у фильма с названием «Презрение». Так что ошибка Киану Ривза на удивление оказалась удачной.
Премьера четвертой части «Джона Уика» планировалась в мае 2021 года. Однако из-за пандемии коронавируса съемки сорвались, и релиз перенесли предварительно на 2022 год.
Видео дня. Звезды, которые резко сменили направление жизни
Комментарии
Фильмы , Джон Уик , Киану Ривз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы, где несколько ролей играет один актер
Фильмы, где несколько ролей играет один актер
Мини-сериалы, от которых трудно оторваться
Мини-сериалы, от которых трудно оторваться
Неожиданно низкие гонорары знаменитостей
Неожиданно низкие гонорары знаменитостей
Подмены, которые почти никто не заметил
Подмены, которые почти никто не заметил
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Самые интересные фильмы про пришельцев
11:09
Самые интересные фильмы про пришельцев
Фильмы
Что известно о дочери Георгия Вицина
03:30
Что известно о дочери Георгия Вицина
Актеры
Как актриса без образования стала всесоюзной звездой
44:06
Как актриса без образования стала всесоюзной звездой
Актеры
Фильмы, где уже первые кадры намекают на развязку
01:59
Фильмы, где уже первые кадры намекают на развязку
Фильмы
Яркие британские комедии с черным юмором
10:19
Яркие британские комедии с черным юмором
Фильмы
Как сегодня выглядит Наташа Ростова
14:29
Как сегодня выглядит Наташа Ростова
Актеры
Фильмы для тех, кто любит головоломки в кино
10:45
Фильмы для тех, кто любит головоломки в кино
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение