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Какие фильмы посмотреть, если нравится «Игра престолов» 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Что посмотреть, если нравится «Игра престолов»
Фото: Кадр из фильма «Король»
«Игра престолов» — один из самых популярных и масштабных проектов за всю историю кинематографа. «Рамблер» расскажет о фильмах, которые по сюжету схожи с известным сериалом.

«Король»

Действие фильма разворачивается в разгар Столетней войны. Принц Уэльский ведет распутный образ жизни вместе со своим приятелем, и совсем не думает о троне. Однако когда от болезни умирает его отец, король Генрих IV, а младший брат погибает на поле боя, принцу Уэльскому приходится принять корону.

«Любовница Дьявола: Унесенные страстью»

Кадр из фильма «Любовница Дьявола: Унесенные страстью»
Действие многосерийного фильма происходит в Англии в середине XVII века. По сюжету, Анжелика выходит замуж за Гарри, которого вскоре убивают по приказу короля. Вторым мужем главной героини становится Томас, унаследовавший земли и поместье. Но и этот супруг погибает. И тогда саму Анжелику приговаривают к казни, и только чудо спасает ей жизнь.

«Король вне закона»

Кадр из фильма «Король вне закона»
Исторический фильм рассказывает о том, как в начале XIV века шотландский король Роберт I Брюс объявил войну Англии, чтобы подтвердить независимость Шотландии. Вместе с лучшим другом, полководцем Джеймсом Дугласом, он будет отстаивать свободу своей страны.
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Комментарии
Фильмы , Игра престолов , Джеймс Дуглас , Чарльз Виндзор
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