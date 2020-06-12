Что посмотреть, если нравится «Игра престолов»

«Игра престолов» — один из самых популярных и масштабных проектов за всю историю кинематографа. «Рамблер» расскажет о фильмах, которые по сюжету схожи с известным сериалом.
«Король»
Действие фильма разворачивается в разгар Столетней войны. Принц Уэльский ведет распутный образ жизни вместе со своим приятелем, и совсем не думает о троне. Однако когда от болезни умирает его отец, король Генрих IV, а младший брат погибает на поле боя, принцу Уэльскому приходится принять корону.
«Любовница Дьявола: Унесенные страстью»
Кадр из фильма «Любовница Дьявола: Унесенные страстью»
Действие многосерийного фильма происходит в Англии в середине XVII века. По сюжету, Анжелика выходит замуж за Гарри, которого вскоре убивают по приказу короля. Вторым мужем главной героини становится Томас, унаследовавший земли и поместье. Но и этот супруг погибает. И тогда саму Анжелику приговаривают к казни, и только чудо спасает ей жизнь.
«Король вне закона»
Кадр из фильма «Король вне закона»
Исторический фильм рассказывает о том, как в начале XIV века шотландский король Роберт I Брюс объявил войну Англии, чтобы подтвердить независимость Шотландии. Вместе с лучшим другом, полководцем Джеймсом Дугласом, он будет отстаивать свободу своей страны.