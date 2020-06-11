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Самые интересные фильмы про пришельцев 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте фильмы о пришельцах, которые оказались очень популярными. Вопрос существования инопланетян беспокоит людей уже не одно столетие, и киношники не могли пройти мимо этой темы. Картины про пришельцев выходят в прокат с завидной регулярностью, но далеко не все оказываются так увлекательны, чтобы их постоянно пересматривать. Ролик рассказывает о лентах, которые даже спустя годы после премьер смотрятся с интересом.
Ранее «Рамблер» перечислил фильмы для тех, кто хочет понять, что происходит в США.
Фильмы , Видео
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