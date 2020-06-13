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Студия Warner перенесла релизы крупных кинопремьер 

Teleprogramma.pro и ещё 3 2 часа назад
Студия Warner перенесла релизы крупных кинопремьер
Фото: Teleprogramma.pro
Появились очень плохие новости для любителей кино. В последнее время многие верили, что эпидемия коронавируса осталась позади, а кинотеатры вот-вот вновь откроют свои двери для зрителей и покажут долгожданные блокбастеры, но не вышло. Издание Variety сообщает о том, что компания Warner решила перенести сразу несколько своих релизов, в том числе и долгожданный «Довод» режиссера Кристофера Нолана.
Но не стоит сильно переживать, положение не такое плохое, как кажется на первый взгляд. Проект Нолана отодвинули всего на две недели, так что потеря небольшая. А вот другим фильмам повезло меньше. «Чудо-женщина: 1984» появится в прокате лишь 2 октября, «Матрица-4» выйдет в апреле 2022 гола, а «Годзилла против Конга» — весной 2021 года, вместо осени 2020. Мультфильм «Том и Джерри» отодвинули на декабрь.
Напомним, о переносе «Довода» слухи ходили уже давно, а подкрепил их второй официальный трейлер, в финале которого вместо привычной даты релиза 17 июля красовалась лишь фраза «скоро в кинотеатрах».
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Фильмы , Кристофер Нолан
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