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Что известно о российском фильме «Мы» по антиутопии Замятина 

Мира Маркина 5 часов назад
Что известно о новом фильме «Мы» по роману Замятина
Фото: Кадр из фильма "Мы"
Не так давно на YouTube появился первый трейлер российской картины "Мы", снятой по одноименной антиутопии Евгения Замятина. Что уже известно о фильме? Выяснял "Рамблер".
Режиссером киноленты выступил 27-летний Гамлет Дульян. По словам Дульяна, он мечтал снять экранизацию романа "Мы" еще со школьных времен, но только сейчас ему удалось осуществить свою мечту. В числе продюсеров картины Сарик и Гевонд Андреасян, известные по не самым удачным проектам в кинематографе. При этом главные роли исполнили довольно известные актеры: Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Дмитрий Чеботарев и другие.
Авторы картины предупреждают: кинолента не является отражением романа Замятина от и до. В картине будут и художественные импровизации, и иные вольности, поэтому правильней будет сказать, что она снята по мотивам романа "Мы".
По словам режиссера, данный фильм — это в первую очередь социальная драма, которая тесно связана с проблемами настоящего:
"На мой взгляд, это один из самых мощных романов мировой классики, который сегодня становится особенно злободневным",
— подчеркнул Дульян в беседе с РИА Новости.
При подготовке проекта режиссер даже ездил в город Лебедянь, Липецкой области, где прошло детство Замятина. Дульян посетил дом-музей писателя и познакомился с его внучатой племянницей, ему хотелось взглянуть на мир глазами автора.
Съемки картины "Мы" стартовал в 2018 году, премьера намечена на 2021 год.
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Комментарии 1
Фильмы , Мы , Я , Елена Подкаминская , Егор Корешков , Филипп Янковский , Гамлет Дульян , Юрий Колокольников , Гевонд Андреасян , Дмитрий Чеботарев , Евгений Замятин , РИА Новости
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