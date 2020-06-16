Что известно о новом фильме «Мы» по роману Замятина

Не так давно на YouTube появился первый трейлер российской картины "Мы" , снятой по одноименной антиутопии Евгения Замятина . Что уже известно о фильме? Выяснял "Рамблер".

Авторы картины предупреждают: кинолента не является отражением романа Замятина от и до. В картине будут и художественные импровизации, и иные вольности, поэтому правильней будет сказать, что она снята по мотивам романа "Мы".

По словам режиссера, данный фильм — это в первую очередь социальная драма, которая тесно связана с проблемами настоящего:

"На мой взгляд, это один из самых мощных романов мировой классики, который сегодня становится особенно злободневным",

— подчеркнул Дульян в беседе с РИА Новости.

При подготовке проекта режиссер даже ездил в город Лебедянь, Липецкой области, где прошло детство Замятина. Дульян посетил дом-музей писателя и познакомился с его внучатой племянницей, ему хотелось взглянуть на мир глазами автора.

Съемки картины "Мы" стартовал в 2018 году, премьера намечена на 2021 год.