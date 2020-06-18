«Ну, погоди!» превратили в подобие «Зверополиса»

"Союзмультфильм" представил изображение трех новых героев культового мультфильма "Ну, погоди!". К компании Волка и Зайца присоединится сильный и добрый барсук Тим, умный хакер ежик Шу и веселая косуля Уля.
"Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей" — пояснили в киностудии.
По словам генерального директора "Союзмультфильма" Юлии Осетинской, детям необходимо видеть перед собой положительный пример, чему поспособствуют новые герои, которые выглядят дружелюбно и всегда готовы прийти на помощь.
"Союзмультфильм"
Новые образы станут талисманами горнолыжного курорта "Роза Хутор", а в мультфильме планируют показать сочинские локации.
Согласно информации пресс-службы киностудии, первые серии мультфильма выйдут уже в этом году. Первый сезон будет состоять из 26 эпизодов по семь минут каждый, передает РИА Новости.
Ранее "Рамблер" писал о том, что униженный в Comedy Club россиянин выиграл суд против шоу.