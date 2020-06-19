Фильмы, которые помогут лучше понять детей 

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Порой довольно сложно понять те или иные поступки детей. Чтобы упростить задачу, «Рамблер» сделал подборку фильмов, которые могут вам в этом помочь.

«Что-то не так с Кевином»

Кевин живет в хорошем доме, правильно питается и хорошо учится. Однако мальчик растет в холодности и отстраненности. О привязанности между мамой и сыном не может быть и речи. В 15 лет Кевин совершает непоправимое, и его мама мучается чувством вины. Главные роли в фильме исполнили Тильда Суинтон и Эзра Миллер

«Оливер Твист»

Кадр из фильма «Оливер Твист»

Всем с детства известна история Оливера Твиста. Однако в зрелом возрасте она воспринимается иначе. Оливер Твист — сирота, выросший в приюте при местной церкви. Не выдержав издевательств со стороны надзирателей, он уезжает в Лондон. Там он попадает в шайку мелких преступников. С этого все и начинается. Роль Оливера Твиста исполнил Барни Кларк

Кадр из фильма «Нелюбовь»