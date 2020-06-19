Фильмы, которые помогут лучше понять детей 

Порой довольно сложно понять те или иные поступки детей. Чтобы упростить задачу, «Рамблер» сделал подборку фильмов, которые могут вам в этом помочь.
«Что-то не так с Кевином»
Кевин живет в хорошем доме, правильно питается и хорошо учится. Однако мальчик растет в холодности и отстраненности. О привязанности между мамой и сыном не может быть и речи. В 15 лет Кевин совершает непоправимое, и его мама мучается чувством вины. Главные роли в фильме исполнили Тильда Суинтон и Эзра Миллер.
«Оливер Твист»
Кадр из фильма «Оливер Твист»
Всем с детства известна история Оливера Твиста. Однако в зрелом возрасте она воспринимается иначе. Оливер Твист — сирота, выросший в приюте при местной церкви. Не выдержав издевательств со стороны надзирателей, он уезжает в Лондон. Там он попадает в шайку мелких преступников. С этого все и начинается. Роль Оливера Твиста исполнил Барни Кларк.
Кадр из фильма «Нелюбовь»
Фильм Андрея Звягинцева повествует о семейной паре, которая находится на грани развода. У них есть 12-летний нежеланный ребенок Алеша. Во время развода мама и папа делят мальчика словно какой-то ненужный предмет. После очередной ссоры родителей Алеша пропадает. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин и Матвей Новиков.