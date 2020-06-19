Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Фильмы, которые помогут лучше понять детей 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Порой довольно сложно понять те или иные поступки детей. Чтобы упростить задачу, «Рамблер» сделал подборку фильмов, которые могут вам в этом помочь.

«Что-то не так с Кевином»

Кевин живет в хорошем доме, правильно питается и хорошо учится. Однако мальчик растет в холодности и отстраненности. О привязанности между мамой и сыном не может быть и речи. В 15 лет Кевин совершает непоправимое, и его мама мучается чувством вины. Главные роли в фильме исполнили Тильда Суинтон и Эзра Миллер.

«Оливер Твист»

Кадр из фильма «Оливер Твист»
Всем с детства известна история Оливера Твиста. Однако в зрелом возрасте она воспринимается иначе. Оливер Твист — сирота, выросший в приюте при местной церкви. Не выдержав издевательств со стороны надзирателей, он уезжает в Лондон. Там он попадает в шайку мелких преступников. С этого все и начинается. Роль Оливера Твиста исполнил Барни Кларк.

«Нелюбовь»

Кадр из фильма «Нелюбовь»
Фильм Андрея Звягинцева повествует о семейной паре, которая находится на грани развода. У них есть 12-летний нежеланный ребенок Алеша. Во время развода мама и папа делят мальчика словно какой-то ненужный предмет. После очередной ссоры родителей Алеша пропадает. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин и Матвей Новиков.
Комментарии
Фильмы , Видео , Нелюбовь , Алексей Розин , Андрей Звягинцев , Эзра Миллер , Марьяна Спивак , Барни Кларк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мини-сериалы, от которых трудно оторваться
Мини-сериалы, от которых трудно оторваться
Почему «Приключения Буратино» чуть не запретили
Почему «Приключения Буратино» чуть не запретили
Российские комедии, не уступающие советским
Российские комедии, не уступающие советским
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Принцессой Дианой станет актриса из вампирской саги
01:24
Принцессой Дианой станет актриса из вампирской саги
Актеры
Недооцененный триллер 2014, ставший хитом в 2020
03:48
Недооцененный триллер 2014, ставший хитом в 2020
Актеры
Что стало российской актрисой, родившей дочь в 43
03:11
Что стало российской актрисой, родившей дочь в 43
Актеры
Что стало со студентом-неудачником из «Операции „Ы“»
10:16
Что стало со студентом-неудачником из «Операции „Ы“»
Актеры
Как София Ротару потеснила Аллу Пугачеву в кино
26:24
Как София Ротару потеснила Аллу Пугачеву в кино
Фильмы Актеры
Дорогие вещи, которые уничтожили на съемках фильмов
06:09
Дорогие вещи, которые уничтожили на съемках фильмов
Фильмы
Советский актер, лучше всех игравший Бабу-Ягу
26:27
Советский актер, лучше всех игравший Бабу-Ягу
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение