Фильмы для тех, кто задумался об измене 

Даже самые крепкие отношения иногда омрачаются изменой. «Рамблер» собрал фильмы, которые наглядно показывают, к чему это может привести.

«Матч-Пойнт»

«Американская трагедия» в изложении Вуди Аллена. Бывшему теннисисту Крису Уилтону ( Джонатан Рис-Майерс ) повезло: знакомство с обеспеченным Томом Хьюитом (Мэтью Гуд) и его сестрой Хлоей ( Эмили Мортимер ) оборачивается не только карьерным взлетом, но и удачным браком. Однако Крис теряет голову от невесты Тома, актрисы Нолы ( Скарлетт Йоханссон ) и начинает изменять жене.

Майкл ( Сэм Уортингтон ) и Джоанна (Кира Найтли) на один день разлучаются. Майкл уезжает в рабочую командировку в Филадельфию вместе с коллегой Лорой ( Ева Мендес ). А Джоанна в это время неожиданно встречает своего бывшего парня Алекса (Гийом Кане). Все четверо пытаются побороть искушение.

Замужняя Конни (Дайан Лейн) от скуки заводит роман с Полом (Оливье Мартинес). Ее муж Эд ( Ричард Гир ) узнает об измене жены и принимает меры, которые меняют жизнь супругов.

Чарльз ( Клайв Оуэн ) женат и воспитывает маленькую больную дочь Эми. Однажды он опаздывает на свой поезд и в следующем знакомится с попутчицей Люсиндой ( Дженнифер Энистон ). Легкий флирт превращает в хаос всю жизнь героя.

Преуспевающий адвокат Дэн Галлагер ( Майкл Дуглас ) поддается искушению, когда его жена и дочь уезжают за город. Он проводит два дня с новой сотрудницей Алекс Форест ( Гленн Клоуз ), воспринимая эту интрижку как мимолетное увлечение. Но у Алекс другие планы.

«Осторожно, двери закрываются»

Хелен ( Гвинет Пэлтроу ), которую только что уволили, спускается в метро. В зависимости от того, успевает она сесть на поезд или нет, ее жизнь радикально меняется. В одном случае, она становится любовницей женатого мужчины, в другом случае — жертвой измены. Но только в одном варианте она сможет выжить.