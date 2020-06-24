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Фильмы для тех, кто задумался об измене 

Полина Алферова 24 июня 2020
Фильмы для тех, кто задумался об измене
Фото: Кадр из фильма "Матч-Пойнт"
Даже самые крепкие отношения иногда омрачаются изменой. «Рамблер» собрал фильмы, которые наглядно показывают, к чему это может привести.

«Матч-Пойнт»

«Американская трагедия» в изложении Вуди Аллена. Бывшему теннисисту Крису Уилтону (Джонатан Рис-Майерс) повезло: знакомство с обеспеченным Томом Хьюитом (Мэтью Гуд) и его сестрой Хлоей (Эмили Мортимер) оборачивается не только карьерным взлетом, но и удачным браком. Однако Крис теряет голову от невесты Тома, актрисы Нолы (Скарлетт Йоханссон) и начинает изменять жене.

«Прошлой ночью в Нью-Йорке»

Майкл (Сэм Уортингтон) и Джоанна (Кира Найтли) на один день разлучаются. Майкл уезжает в рабочую командировку в Филадельфию вместе с коллегой Лорой (Ева Мендес). А Джоанна в это время неожиданно встречает своего бывшего парня Алекса (Гийом Кане). Все четверо пытаются побороть искушение.

«Неверная»

Замужняя Конни (Дайан Лейн) от скуки заводит роман с Полом (Оливье Мартинес). Ее муж Эд (Ричард Гир) узнает об измене жены и принимает меры, которые меняют жизнь супругов.

«Цена измены»

Чарльз (Клайв Оуэн) женат и воспитывает маленькую больную дочь Эми. Однажды он опаздывает на свой поезд и в следующем знакомится с попутчицей Люсиндой (Дженнифер Энистон). Легкий флирт превращает в хаос всю жизнь героя.

«Роковое влечение»

Преуспевающий адвокат Дэн Галлагер (Майкл Дуглас) поддается искушению, когда его жена и дочь уезжают за город. Он проводит два дня с новой сотрудницей Алекс Форест (Гленн Клоуз), воспринимая эту интрижку как мимолетное увлечение. Но у Алекс другие планы.

«Осторожно, двери закрываются»

Хелен (Гвинет Пэлтроу), которую только что уволили, спускается в метро. В зависимости от того, успевает она сесть на поезд или нет, ее жизнь радикально меняется. В одном случае, она становится любовницей женатого мужчины, в другом случае — жертвой измены. Но только в одном варианте она сможет выжить.

«Разрисованная вуаль»

События разворачиваются в 20-х годах. Врач Уолтер (Эдвард Нортон) и его жена Китти (Наоми Уоттс) живут в Шанхае. Китти увлекается женатым Чарли (Лев Шрайбер), но тот не собирается ради нее разводиться с женой. Тогда она вынуждена уехать вместе с мужем в китайскую деревушку, где произошла вспышка холеры.
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Комментарии
Фильмы , Цена измены , Роковое влечение , Прошлой ночью в Нью-Йорке , Разрисованная вуаль , Неверная , Гленн Клоуз , Скарлетт Йоханссон , Майкл Дуглас , Эдвард Нортон , Наоми Уоттс , Эмили Мортимер , Гвинет Пэлтроу , Дженнифер Энистон , Ева Мендес , Клайв Оуэн , Джонатан Рис-Майерс , Ричард Гир , Сэм Уортингтон
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