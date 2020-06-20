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Фильмы о девушках легкого поведения 

Полина Алферова 3 часа назад
Фильмы о девушках по вызову
Фото: Кадр из фильма "Дом терпимости"
Древнейшая профессия — распространенная тема в искусстве, и кинематограф не остался в стороне. «Рамблер» собрал лучшие ленты о девушках нестрогих правил.

«Красотка»

Самая известная сказка о девушке, зарабатывающей на жизнь своим телом, которая случайно встретила своего принца, корпоративного рейдера Эдварда (Ричард Гир). Так Вивиан (Джулия Робертс) получает несколько уроков красивой жизни и преподает их сама — своему бизнесмену.

«Дневная красавица»

Северина (Катрин Денёв) замужем за обеспеченным и любящим мужчиной, но страдает от неудовлетворенности в постели, так как она мазохистка. Тогда Северина начинает днем работать в публичном доме, воплощая все свои фантазии с клиентами. Один из них, Марсель, буквально околдовывает ее.

«Дом терпимости»

Радости, печали и тайны парижских ночных бабочек на рубеже XIX и XX веков, которые работают в элитном борделе.

«Интердевочка»

Советский кинохит о медсестре из Ленинграда Тане Зайцевой (Елена Яковлева), которая в свободное от работы время обслуживает иностранцев за валюту. Она мечтает вырваться из Советского Союза и жить красиво. И ей выпадает шанс: один из клиентов, швед Эдвард Ларсен, делает ей предложение. Но все оказывается не так, как Таня представляла в своих грезах.

«Точка»

Фильм рассказывает историю нескольких девушек по вызову, которые работают в Москве на «точке». У каждой из них — своя драма и боль.

«Молода и прекрасна»

Изабель (Марина Вакт) учится в лицее и встречается за деньги с состоятельными пожилыми мужчинами. Смерть одного из них во время свидания производит глубокое впечатление на девушку.

«Честная куртизанка»

В Венеции XVI века бесприданница Вероника Франко (Кэтрин Маккормак) вынуждена зарабатывать на жизнь своим телом. Но очень скоро она понимает, что куртизанке доступно гораздо больше занятий, чем порядочным женщинам. Она может учиться, писать стихи, общаться на равных с мужчинами и даже спорить с ними. Так Вероника становится звездой города.

«Мост Ватерлоо»

Офицер Рой Кронин во время Первой мировой войны познакомился с балериной Майрой (Вивьен Ли) на мосту Ватерлоо. Они обручаются, но Майра получает известие о том, что Рой погиб и теряет работу в балетной труппе. Отчаянье и нищета толкают ее к продаже себя. Однако Рой внезапно возвращается.

«Малена»

Для дочери учителя Малены (Моника Беллуччи), живущей в маленьком сицилийском городе во время Второй мировой, красота становится проклятием. Мужчины пристают к ней, а женщины ненавидят. Вскоре Малена получает известие, что муж убит, и ее жизнь становится невыносимой.
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Комментарии
Фильмы , Молода и прекрасна , Точка , Мост Ватерлоо , Красотки , Малена , Красотка , Вероника Франко , Катрин Денев , Елена Яковлева , Вивьен Ли , Джулия Робертс , Марина Вакт , Моника Беллуччи , Кэтрин Маккормак , Ричард Гир
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