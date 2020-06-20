Фильмы о девушках по вызову

Все новости на карте

Древнейшая профессия — распространенная тема в искусстве, и кинематограф не остался в стороне. «Рамблер» собрал лучшие ленты о девушках нестрогих правил.

Самая известная сказка о девушке, зарабатывающей на жизнь своим телом, которая случайно встретила своего принца, корпоративного рейдера Эдварда ( Ричард Гир ). Так Вивиан ( Джулия Робертс ) получает несколько уроков красивой жизни и преподает их сама — своему бизнесмену.

«Дневная красавица»

Северина ( Катрин Денёв ) замужем за обеспеченным и любящим мужчиной, но страдает от неудовлетворенности в постели, так как она мазохистка. Тогда Северина начинает днем работать в публичном доме, воплощая все свои фантазии с клиентами. Один из них, Марсель, буквально околдовывает ее.

«Дом терпимости»

Радости, печали и тайны парижских ночных бабочек на рубеже XIX и XX веков, которые работают в элитном борделе.

«Интердевочка»

Советский кинохит о медсестре из Ленинграда Тане Зайцевой ( Елена Яковлева ), которая в свободное от работы время обслуживает иностранцев за валюту. Она мечтает вырваться из Советского Союза и жить красиво. И ей выпадает шанс: один из клиентов, швед Эдвард Ларсен, делает ей предложение. Но все оказывается не так, как Таня представляла в своих грезах.

Фильм рассказывает историю нескольких девушек по вызову, которые работают в Москве на «точке». У каждой из них — своя драма и боль.

Изабель ( Марина Вакт ) учится в лицее и встречается за деньги с состоятельными пожилыми мужчинами. Смерть одного из них во время свидания производит глубокое впечатление на девушку.

«Честная куртизанка»

В Венеции XVI века бесприданница Вероника Франко Кэтрин Маккормак ) вынуждена зарабатывать на жизнь своим телом. Но очень скоро она понимает, что куртизанке доступно гораздо больше занятий, чем порядочным женщинам. Она может учиться, писать стихи, общаться на равных с мужчинами и даже спорить с ними. Так Вероника становится звездой города.

Офицер Рой Кронин во время Первой мировой войны познакомился с балериной Майрой ( Вивьен Ли ) на мосту Ватерлоо. Они обручаются, но Майра получает известие о том, что Рой погиб и теряет работу в балетной труппе. Отчаянье и нищета толкают ее к продаже себя. Однако Рой внезапно возвращается.