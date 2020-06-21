Алексей Учитель завершил съемки фильма «Цой» 

По словам режиссера, работы над картиной практически окончены, музыка была окончательно дописана. Проект под названием «Цой» будет представлен на кинорынке March du Film (Канн), который состоится с 22 по 26 июня, в онлайн-формате, из-за коронавируса. По поводу даты старта широкого проката пока ничего неизвестно но ранее уже появлялась информация об осени 2020 года.

Главным героем фильма станет водитель того самого злополучного «Икаруса», который стал причиной смерти Виктора Цоя.