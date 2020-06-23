Серебренников зашифровал в своей речи послание 

22 июня по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде прошли прения: участники выступили со своей оценкой судебного следствия. Театральному режиссеру Кириллу Серебренникову запросили шесть лет колонии общего режима . В речи, с которой постановщик обратился к суду, обнаружили зашифрованное послание.

Прочитав первые буквы каждого абзаца в его тексте, можно составить предложение: "Ни о чем не жалею. Сочувствую вам".

"Рамблер" вспоминает о кинопроектах Серебренникова, в которых он пытался достучаться до той или ной проблемы, царящей в обществе.

Случайные знакомые узнают, что их супруги являются любовниками. Открытие приводит их к совершению поступков, о которых они не задумывались ранее.

Кадр из фильма "Измена"

Картина повествует о разрушении привычного уклада жизни, об остывших чувствах взрослых людей и, конечно же, о проблеме отношений мужчины и женщины.

Мир погряз во лжи и грязи, лицемерии и вранье, а добродетель канула в Лету. Так считает подросток Вениамин, который все больше погружается в религию, разрывая границы между проповедью и терроризмом.

Кадр из фильма "Ученик"

Серебренников представляет историю о влиянии религиозного фанатизма, задается вопросами о нравственности и гибкости детского ума.

Сюжет сосредоточен на начале творческого пути Виктора Цоя и группы "Кино", а также о рок-движении Ленинграда 1981 года. История повествует о любви, дружбе, поисках внутренней свободы и больших надеждах.

Кадр из фильма "Лето"