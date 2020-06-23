Серебренников зашифровал в своей речи послание 

22 июня по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде прошли прения: участники выступили со своей оценкой судебного следствия. Театральному режиссеру Кириллу Серебренникову запросили шесть лет колонии общего режима. В речи, с которой постановщик обратился к суду, обнаружили зашифрованное послание.
Прочитав первые буквы каждого абзаца в его тексте, можно составить предложение: "Ни о чем не жалею. Сочувствую вам".
"Рамблер" вспоминает о кинопроектах Серебренникова, в которых он пытался достучаться до той или ной проблемы, царящей в обществе.
Случайные знакомые узнают, что их супруги являются любовниками. Открытие приводит их к совершению поступков, о которых они не задумывались ранее.
Кадр из фильма "Измена"
Картина повествует о разрушении привычного уклада жизни, об остывших чувствах взрослых людей и, конечно же, о проблеме отношений мужчины и женщины.
Мир погряз во лжи и грязи, лицемерии и вранье, а добродетель канула в Лету. Так считает подросток Вениамин, который все больше погружается в религию, разрывая границы между проповедью и терроризмом.
Кадр из фильма "Ученик"
Серебренников представляет историю о влиянии религиозного фанатизма, задается вопросами о нравственности и гибкости детского ума.
Сюжет сосредоточен на начале творческого пути Виктора Цоя и группы "Кино", а также о рок-движении Ленинграда 1981 года. История повествует о любви, дружбе, поисках внутренней свободы и больших надеждах.
Кадр из фильма "Лето"
Некоторые деятели культуры негативно отнеслись к киноленте Серебренникова. Например, музыкант Борис Гребенщиков заявил, что сюжет — "ложь от начала до конца". Музыкальный критик Артемий Троицкий с ним согласился по части достоверности, впрочем, оценив картину как "совершенно прелестную" с точки зрения жанрового кино. В то же время друзья и коллеги Виктора Цоя и Майка Науменко отозвались о фильма одобрительно.