Совместный просмотр фильма — один из способов стать ближе со своими детьми. Поэтому «Рамблер» сделал подборку комедий, которые можно посмотреть с ребятами разных возрастов.

«Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день»

Почти каждый день Александра — это сплошное несчастье. Например, одно его утро началось с того, что жвачка запуталась в волосах, потом он поскользнулся на скейтборде. Что касается его родителей, брата и сестры, то в их жизнях все просто замечательно. Однако завтра все изменится, ведь плохие дни нужны для того, чтобы больше ценить хорошие.

Кадр из фильма «Трудный ребенок»

Молодая пара, которая стремится пробиться в высшее общество, усыновляет семилетнего мальчика по имени Джуниор. Вскоре они поймут, что их приемный сын — самое настоящее маленькое чудовище, которое любой праздник готово превратить в сущий кошмар.

Кадр из фильма «Миссис Даутфайр»

Отцу не разрешается видеть своих троих детей. Но герой фильма находит выход: он переодевается в женское платье и становится миссис Даутфайр, горничной, и нанимается на службу к бывшей жене. Последствия будут самыми непредсказуемыми.

Кадр из фильма «Ночь в музее»