Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Отличные комедии, которые можно смотреть вместе с детьми 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Совместный просмотр фильма — один из способов стать ближе со своими детьми. Поэтому «Рамблер» сделал подборку комедий, которые можно посмотреть с ребятами разных возрастов.

«Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день»

Почти каждый день Александра — это сплошное несчастье. Например, одно его утро началось с того, что жвачка запуталась в волосах, потом он поскользнулся на скейтборде. Что касается его родителей, брата и сестры, то в их жизнях все просто замечательно. Однако завтра все изменится, ведь плохие дни нужны для того, чтобы больше ценить хорошие.

«Трудный ребенок»

Кадр из фильма «Трудный ребенок»
Молодая пара, которая стремится пробиться в высшее общество, усыновляет семилетнего мальчика по имени Джуниор. Вскоре они поймут, что их приемный сын — самое настоящее маленькое чудовище, которое любой праздник готово превратить в сущий кошмар.

«Миссис Даутфайр»

Кадр из фильма «Миссис Даутфайр»
Отцу не разрешается видеть своих троих детей. Но герой фильма находит выход: он переодевается в женское платье и становится миссис Даутфайр, горничной, и нанимается на службу к бывшей жене. Последствия будут самыми непредсказуемыми.

«Ночь в музее»

Кадр из фильма «Ночь в музее»
Если вашему школьнику не нравится история, то этот фильм однозначно сможет пробудить интерес к ней. Герой Бена Стиллера в поисках работы попадает в музей, где приступает к обязанностям ночного сторожа. Перед ним стоит задача не только не дать никому войти в музей, но и не позволить никому из него выйти.
Комментарии
Фильмы , Видео , Трудный ребенок , Миссис Даутфайр , Ночь в музее , Бен Стиллер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменилась Катя из «Ворошиловского стрелка»
Как изменилась Катя из «Ворошиловского стрелка»
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Почему Алексей Баталов жил отдельно от жены и дочери
Почему Алексей Баталов жил отдельно от жены и дочери
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Фильмы, которые в 2019 году «Оскар» обошел стороной
12:44
Фильмы, которые в 2019 году «Оскар» обошел стороной
Фильмы
Рецепт молодости Людмилы Гурченко
26:25
Рецепт молодости Людмилы Гурченко
Актеры
Как живет сегодня «внезапная и противоречивая» Дюжева
07:03
Как живет сегодня «внезапная и противоречивая» Дюжева
Актеры
Что происходит с матерью Александра Носика
02:53
Что происходит с матерью Александра Носика
Актеры
Как Юрий Соломин стал однолюбом
03:31
Как Юрий Соломин стал однолюбом
Актеры
Триллеры, снятые по реальным историям
04:44
Триллеры, снятые по реальным историям
Фильмы
Отличные ленты 2020 года, которые киноманы пропустили
10:19
Отличные ленты 2020 года, которые киноманы пропустили
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение