Карантинный Zoom-ужастик рвет рейтинги в США

Потери киноиндустрии из-за пандемии трудно переоценить — съемки отменены, кинотеатры по всему миру не работают, а Голливуд ушел на самоизоляцию. Но, как выяснил "Рамблер", американцы все же нашли выход. И их идею народ принял с восторгом.

Так, понимая, что все кинотеатры страны закрыты, режиссер Кристиан Нильссон вместе с YouTube-блогером Эриком Табахом начали работу над созданием особенного фильма.

"Мы шутили, что любой фильм, который покажут в кинотеатре, мгновенно возглавит кассовые сборы. Понимая, что эта уникальная ситуация представляет собой лазейку, мы разработали план…", — рассказал он.

Нильсcон объяснил, что на скорую руку написал сценарий короткометражного фильма, чтобы снять его на популярной платформе для видеоконференций Zoom. Еще через неделю фильм уже был снят. При этом он признался, что бюджет картины остался нулевым — ее сняли без финансовых вложений.

Фильму дали название "Отписаться", а по сюжету в видеоконференции участвуют пять популярных YouTub-блогеров, которые вдруг понимают, что за ними следит загадочный аноним.

При этом создатели картины пошли на хитрый ход, решив показать ее премьеру в безлюдном кинотеатре в Уэстхэмптон-Бич в Нью-Йорке. Режиссер и блогер специально выкупили все билеты на сеанс собственного фильма, а из-за карантина в США, картина "Отписаться" с легкостью стала первой в рейтинге американского кино, собрав всего 25 тысяч долларов.

Christian Nilsson/Facebook

Конечно, зрителей такая новость заинтересовала, и фильм быстро стал популярным.