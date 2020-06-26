В 2015 году Роберт Родригес по сценарию Джона Малковича снял фантастическую киноленту под названием "100 лет". Также у картины присутствует лозунг: "Фильм, который вы никогда не увидите", так как его премьера состоится 18 ноября 2115 года. "Рамблер" раскрывает подробности проекта.

Картина создавалась при участии компании по производству коньяка Louis XIII, принадлежащей французскому коньячному дому Remy Martin. Создатели проводили аналогию с выпуском фильма, вдохновленного столетием, и бутылки алкоголя, которой требуется пролежать век, чтобы дойти до потребителя.

Сюжет фильма держится в строжайшей тайне, обнародованы только имена актеров и их позиционирование: Джон Малкович представлен как Герой, Шуя Чан — Героиня, а Марко Сарор — Плохой парень.

Родригес и Малкович представили три тизера, которые, однако, не раскрывают сюжет киноленты. Ни в одном коротком ролике не фигурируют кадры самого фильма, а вместо этого показываются три варианта будущего: антиутопическая пустошь, возвращение к природе и технологический рай.

Отмечается, что до запланированной в 2115 году премьеры картина будет хранится в высокотехнологичном сейфе, который откроется к назначенному времени. Тысяча гостей со всего мира получили по два пригласительных металлических билета, которые они смогут передать потомкам. Сам же сейф будет храниться во французских подвалах Louis XIII.