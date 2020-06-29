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Фанат DC создаёт версию «Шазама!» в стиле Зака Снайдера и «без юмора» 

Игромания.ру 7 часов назад
Фанат DC создаёт версию «Шазама!» в стиле Зака Снайдера и «без юмора»
Фото: Игромания.ру
Один из фанатов киновселенной DC и видения Зака Снайдера решил перемонтировать «Шазама!», создав более мрачную версию картины.
Автор назвал её «фанатской версией» (Funcut), составив список изменений, которые он хочет внести в существующую картину:
Новая музыка и саундтрек
Новая цветокоррекция
Никакого юмора и «смешных фразочек»
Более мрачный тон Сцена после титров, связывающая фильм с «Отрядом самоубийц»
Дополнительные сцены из расширенной версии, которые не вошли в театральную
«Настоящее» камео Человека из стали
Дополнительные спецэффекты.
Многие пользователи сети восприняли такой анонс неоднозначно, отмечая, что определённый тон режиссёр изначально выбрал не без причины. Другие же наоборот обрадовались появлению новой версии, которая кажется им более аутентичной для вселеннной.
На историю обратил внимание и постановщик Дэвид Ф. Сандберг, шутливо намекнув в Twitter, что и сам будет следить за развитием проекта. В результате под его постом разгорелось такое количество споров, что он даже расстроился из-за подобной реакции.
Премьера новой версии «Шазама!» должна состояться 20 июля, и автор уже выложил её дебютный ролик.
Here's the trailer for Shazam: Fan-Cut. This cut illustrates how Shazam would have been in Zack's Universe. Criticisms and suggestions are accepted below. #Shazam #DCEU #ZackSnyder #FanCut #ShazamFanCut @ponysmasher pic.twitter.com/zqFOoTk1Ou
— Ronnie OG #ReleaseTheSnyderCut (@itsronnie_og) June 28, 2020
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Комментарии
Фильмы , Отряд самоубийц , Дэвид Сандберг
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