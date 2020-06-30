Названы лучшие фильмы и режиссеры современности

Журнал о кино Total Film отметил юбилейный трехсотый выпуск списком из 30 лучших фильмов современного кинематографа. В опубликованный рейтинг попали ленты, вышедшие в прокат с февраля 1997 года, потому что именно тогда культовое британское издание стало поступать на прилавки магазинов.
1. «Матрица» — 1999 год, режиссеры Лана и Лилли Вачовски;
2. «Магнолия» — 1999 год, режиссер Пол Томас Андерсон;
3. «Безумный Макс: Дорога ярости» — 2015 год, режиссер Джордж Миллер;
4. «Прибытие» — 2016 год, режиссер Дени Вильнев;
5. «Темный рыцарь» — 2008 год, режиссер Кристофер Нолан;
6. «Властелин колец: Братство кольца» — 2001 год, режиссер Питер Джексон;
7. «Ла-Ла Ленд» — 2016 год, режиссер Дэмьен Шазелл;
8. «Помни» — 2000 год, режиссер Кристофер Нолан;
9. «Побудь в моей шкуре» — 2013 год, режиссер Джонатан Глейзер;
10. «Бойцовский клуб» — 1999 год, режиссер Дэвид Финчер;
11. «Нефть» — 2007 год, режиссер Пол Томас Андерсон;
12. «Секреты Лос-Анджелеса» — 1997 год, режиссер Кертис Хэнсон;
13. «Малхолланд Драйв» — 2001 год, режиссер Дэвид Линч;
14. «Одержимость» — 2014 год, режиссер Дэмьен Шазелл;
15. «Зодиак» — 2007 год, режиссер Дэвид Финчер;
16. «Тонкая красная линия» — 1998 год, режиссер Терренс Малик;
17. «Призрачная нить» — 2017 год, режиссер Пол Томас Андерсон;
18. «История игрушек: Большой побег» — 2010 год, режиссер Ли Анкрич;
19. «Начало» — 2010 год, режиссер Кристофер Нолан;
20. «Мстители: Война бесконечности» — 2018 год, режиссеры Энтони и Джо Руссо;
21. «Девичник в Вегасе» — 2011 год, режиссер Пол Фиг;
22. «Тони Эрдманн» — 2016 год, режиссер Марен Аде;
23. «Отрочество» — 2014 год, режиссер Ричард Линклейтер;
24. «Гладиатор» — 2000 год, режиссер Ридли Скотт;
25. «Вечное сияние чистого разума» — 2004 год, режиссер Мишель Гондри;
26. «Лабиринт Фавна» — 2006 год, режиссер Гильермо дель Торо;
27. «Горбатая гора» — 2005 год, режиссер Энг Ли;
28. «ВАЛЛ•И» — 2008 год, режиссер Эндрю Стэнтон;
29. «Прочь» — 2017 год, режиссер Джордан Пил;
30. «Убить Билла» — 2003 год, режиссер Квентин Тарантино.
В почетную шестерку лучших режиссеров современности журнал включил Кристофера Нолана, Пола Томаса Андерсона, Линн Рэмси, Барри Дженкинса, Гильермо дель Торо и Дэмьена Шазелла.