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Откровенные триллеры, которые доставят двойное удовольствие 

Мира Маркина 3 часа назад
В XXI веке хорошее кино, как правило, нельзя отнести строго к одному жанру. Зачастую это симбиоз нескольких, за счет которого фильм становится многослойным и глубоким. "Рамблер" выбрал несколько запутанных триллеров, остроты которым добавляют эротические сцены.

"Жар тела", 1981

Кадр из фильма "Жар тела"
Как-то раз юрист Нед знакомится с привлекательной блондинкой Мэтти. Между героями моментально вспыхивает страсть, однако есть одна проблема, — Мэтти замужем за успешным предпринимателем. Просто так девушка не хочет уходить от него, и тогда влюбленные решают избавиться от третьего лишнего.

"Подставное тело", 1984

Кадр из фильма "Подставное тело"
После измены девушки начинающий актер Джейк на время переезжает к своему другу. Помимо квартиры герой получает бесплатный стриптиз, который ежедневно устраивает сексуальная девушка в доме напротив. Джейк решает познакомиться с соседкой, но вскоре становится свидетелем ее убийства. Пытаясь пережить трагедию, в один из вечеров герой замечает, — в той же квартире, где жила убитая, уже другая девушка вновь танцует стриптиз.

"Связь", 1996

Кадр из фильма "Связь"
Недавно освободившаяся из тюрьмы Корки знакомится с Вайолет — любовницей гангстера Сизара, который не так давно присвоил себе два миллиона долларов. Корки всегда питала слабость к девушкам, а Вайолет не удалось устоять перед ее чарами, поэтому вскоре у героинь закручивается роман. Но любовь — не единственное, что их объединяет. Они намерены украсть крупную сумму у Сизара.
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Фильмы , Видео , Подставное тело , Связи , Связь
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