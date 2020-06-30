В XXI веке хорошее кино, как правило, нельзя отнести строго к одному жанру. Зачастую это симбиоз нескольких, за счет которого фильм становится многослойным и глубоким. "Рамблер" выбрал несколько запутанных триллеров, остроты которым добавляют эротические сцены.

"Жар тела", 1981

Кадр из фильма "Жар тела"

Как-то раз юрист Нед знакомится с привлекательной блондинкой Мэтти. Между героями моментально вспыхивает страсть, однако есть одна проблема, — Мэтти замужем за успешным предпринимателем. Просто так девушка не хочет уходить от него, и тогда влюбленные решают избавиться от третьего лишнего.

Кадр из фильма "Подставное тело"

После измены девушки начинающий актер Джейк на время переезжает к своему другу. Помимо квартиры герой получает бесплатный стриптиз, который ежедневно устраивает сексуальная девушка в доме напротив. Джейк решает познакомиться с соседкой, но вскоре становится свидетелем ее убийства. Пытаясь пережить трагедию, в один из вечеров герой замечает, — в той же квартире, где жила убитая, уже другая девушка вновь танцует стриптиз.

Кадр из фильма "Связь"

Недавно освободившаяся из тюрьмы Корки знакомится с Вайолет — любовницей гангстера Сизара, который не так давно присвоил себе два миллиона долларов. Корки всегда питала слабость к девушкам, а Вайолет не удалось устоять перед ее чарами, поэтому вскоре у героинь закручивается роман. Но любовь — не единственное, что их объединяет. Они намерены украсть крупную сумму у Сизара.