Доказано влияние фильмов ужасов на сердце 

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что произойдет с сердцем человека, который часто смотрит фильмы ужасов. Результаты опубликованы на портале MedicalXpress.

В исследовании участвовали 100 человек. К 50 из них прикрепили специальные датчики, которые замеряли пульс и отмечали реакции кожи во время просмотра хорроров. Другие 50 спокойно читали книгу, также с датчиками.

Как выяснилось, просмотр фильма ужасов по нагрузке на сердце сопоставим с легкой кардиотренировкой — 45 минут частота пульса находилась в зоне "здорового сердца".