Доказано влияние фильмов ужасов на сердце 

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что произойдет с сердцем человека, который часто смотрит фильмы ужасов. Результаты опубликованы на портале MedicalXpress.
В исследовании участвовали 100 человек. К 50 из них прикрепили специальные датчики, которые замеряли пульс и отмечали реакции кожи во время просмотра хорроров. Другие 50 спокойно читали книгу, также с датчиками.
Как выяснилось, просмотр фильма ужасов по нагрузке на сердце сопоставим с легкой кардиотренировкой — 45 минут частота пульса находилась в зоне "здорового сердца".
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