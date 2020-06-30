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Названы лучшие фильмы и режиссеры современности 

Екатерина Ёлкина 7 часов назад
Журнал о кино Total Film решил отметить юбилейный трехсотый выпуск и предложил свою версию списка лучших фильмов и главных режиссеров. В рейтинг попали картины, которые выходили в прокат с февраля 1997 года. Дата выбрана не случайно — первый выпуск журнала увидел свет как раз в феврале 1997 года.
Вот какие фильмы считает лучшими культовое британское издание о кино:
  1. «Матрица» — 1999 год, режиссеры Лана и Лилли Вачовски
  2. «Магнолия» — 1999 год, режиссер Пол Томас Андерсон
  3. «Безумный Макс: Дорога ярости» — 2015 год, режиссер Джордж Миллер
  4. «Прибытие» — 2016 год, режиссер Дени Вильнев
  5. «Темный рыцарь» — 2008 год, режиссер Кристофер Нолан
  6. «Властелин колец: Братство кольца» — 2001 год, режиссер Питер Джексон
  7. «Ла-Ла Ленд» — 2016 год, режиссер Дэмьен Шазелл
  8. «Помни» — 2000 год, режиссер Кристофер Нолан
  9. «Побудь в моей шкуре» — 2013 год, режиссер Джонатан Глейзер
  10. «Бойцовский клуб» — 1999 год, режиссер Дэвид Финчер
  11. «Нефть» — 2007 год, режиссер Пол Томас Андерсон
  12. «Секреты Лос-Анджелеса» — 1997 год, режиссер Кертис Хэнсон
  13. «Малхолланд Драйв» — 2001 год, режиссер Дэвид Линч
  14. «Одержимость» — 2014 год, режиссер Дэмьен Шазелл
  15. «Зодиак» — 2007 год, режиссер Дэвид Финчер
  16. «Тонкая красная линия» — 1998 год, режиссер Терренс Малик
  17. «Призрачная нить» — 2017 год, режиссер Пол Томас Андерсон
  18. «История игрушек: Большой побег» — 2010 год, режиссер Ли Анкрич
  19. «Начало» — 2010 год, режиссер Кристофер Нолан
  20. «Мстители: Война бесконечности» — 2018 год, режиссеры Энтони и Джо Руссо
  21. «Девичник в Вегасе» — 2011 год, режиссер Пол Фиг 
  22. «Тони Эрдманн» — 2016 год, режиссер Марен Аде 
  23. «Отрочество» — 2014 год, режиссер Ричард Линклейтер
  24. «Гладиатор» — 2000 год, режиссер Ридли Скотт
  25. «Вечное сияние чистого разума» — 2004 год, режиссер Мишель Гондри
  26. «Лабиринт Фавна» — 2006 год, режиссер Гильермо дель Торо
  27. «Горбатая гора» — 2005 год, режиссер Энг Ли
  28. «ВАЛЛ•И» — 2008 год, режиссер Эндрю Стэнтон
  29. «Прочь» — 2017 год, режиссер Джордан Пил
  30. «Убить Билла» — 2003 год, режиссер Квентин Тарантино
Лучшими режиссерами журнал назвал Кристофера Нолана, Пола Томаса Андерсона, Линн Рэмси, Барри Дженкинса, Гильермо дель Торо и Дэмьена Шазелла.
Ранее "Рамблер" писал о том, что актер раскрыл правду о том, как снимаются интимные сцены в кино.
Комментарии 3
Фильмы , Видео , Мстители: Война бесконечности , Тони Эрдманн , Призрачная нить , Убить Билла , Прочь , Побудь в моей шкуре , Матрица , Малхолланд Драйв , Секреты Лос-Анджелеса , Помнить , Девичник в Вегасе , Ла-Ла Ленд , Гладиатор , Бойцовский клуб , Помни , Нефть , История игрушек: Большой побег , Прибытие , Вечное сияние чистого разума , Зодиак , Одержимость , Горбатая гора , Магнолия , Начало , Отрочество , Тёмный рыцарь , Безумный Макс: Дорога ярости , Властелин колец: Братство кольца , Тонкая красная линия , Дэвид Финчер , Скотт Ридли , Пол Фиг , Ричард Линклейтер , Джонатан Глейзер , Томас Андерсон , Квентин Тарантино , Джордж Миллер , Линн Рэмси , Эндрю Стэнтон , Дэвид Линч , Кертис Хэнсон , Кристофер Нолан , Гильермо дель Торо , Джо Руссо , Энг Ли , Питер Джексон , Ли Анкрич , Дени Вильнев , Дэмьен Шазелл , Терренс Малик , Total
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