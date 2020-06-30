Названы лучшие фильмы и режиссеры современности 

Журнал о кино Total Film решил отметить юбилейный трехсотый выпуск и предложил свою версию списка лучших фильмов и главных режиссеров. В рейтинг попали картины, которые выходили в прокат с февраля 1997 года. Дата выбрана не случайно — первый выпуск журнала увидел свет как раз в феврале 1997 года.
Вот какие фильмы считает лучшими культовое британское издание о кино:
- «Матрица» — 1999 год, режиссеры Лана и Лилли Вачовски
- «Магнолия» — 1999 год, режиссер Пол Томас Андерсон
- «Безумный Макс: Дорога ярости» — 2015 год, режиссер Джордж Миллер
- «Прибытие» — 2016 год, режиссер Дени Вильнев
- «Темный рыцарь» — 2008 год, режиссер Кристофер Нолан
- «Властелин колец: Братство кольца» — 2001 год, режиссер Питер Джексон
- «Ла-Ла Ленд» — 2016 год, режиссер Дэмьен Шазелл
- «Помни» — 2000 год, режиссер Кристофер Нолан
- «Побудь в моей шкуре» — 2013 год, режиссер Джонатан Глейзер
- «Бойцовский клуб» — 1999 год, режиссер Дэвид Финчер
- «Нефть» — 2007 год, режиссер Пол Томас Андерсон
- «Секреты Лос-Анджелеса» — 1997 год, режиссер Кертис Хэнсон
- «Малхолланд Драйв» — 2001 год, режиссер Дэвид Линч
- «Одержимость» — 2014 год, режиссер Дэмьен Шазелл
- «Зодиак» — 2007 год, режиссер Дэвид Финчер
- «Тонкая красная линия» — 1998 год, режиссер Терренс Малик
- «Призрачная нить» — 2017 год, режиссер Пол Томас Андерсон
- «История игрушек: Большой побег» — 2010 год, режиссер Ли Анкрич
- «Начало» — 2010 год, режиссер Кристофер Нолан
- «Мстители: Война бесконечности» — 2018 год, режиссеры Энтони и Джо Руссо
- «Девичник в Вегасе» — 2011 год, режиссер Пол Фиг
- «Тони Эрдманн» — 2016 год, режиссер Марен Аде
- «Отрочество» — 2014 год, режиссер Ричард Линклейтер
- «Гладиатор» — 2000 год, режиссер Ридли Скотт
- «Вечное сияние чистого разума» — 2004 год, режиссер Мишель Гондри
- «Лабиринт Фавна» — 2006 год, режиссер Гильермо дель Торо
- «Горбатая гора» — 2005 год, режиссер Энг Ли
- «ВАЛЛ•И» — 2008 год, режиссер Эндрю Стэнтон
- «Прочь» — 2017 год, режиссер Джордан Пил
- «Убить Билла» — 2003 год, режиссер Квентин Тарантино
Лучшими режиссерами журнал назвал Кристофера Нолана, Пола Томаса Андерсона, Линн Рэмси, Барри Дженкинса, Гильермо дель Торо и Дэмьена Шазелла.
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