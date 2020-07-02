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«Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября 

ТАСС и ещё 10 3 часа назад
«Кинотавр» пройдет с 11 по 18 сентября
Фото: Ревизор.ru
Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, пройдет в традиционном формате 11 — 18 сентября. Об этом сообщила дирекция киносмотра.
Тридцать первый по счету фестиваль должен был пройти 7 — 14 июня 2020 года. "Мы рады сообщить, что 31-й Открытый российский фестиваль "Кинотавр" состоится, — отметили в дирекции. — Фестиваль не будет переноситься в онлайн — он пройдет традиционно в Сочи, с 11 по 18 сентября 2020 года ".
Однако в этом году формат фестиваля будет изменен из-за коронавируса.
"Кинотавр" сможет принять меньшее количество гостей, развлекательная программа будет сокращена и, безусловно, все мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний", — добавили в дирекции.
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Фильмы , Другое
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