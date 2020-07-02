«Кинотавр» пройдет с 11 по 18 сентября

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, пройдет в традиционном формате 11 — 18 сентября. Об этом сообщила дирекция киносмотра.

Тридцать первый по счету фестиваль должен был пройти 7 — 14 июня 2020 года. "Мы рады сообщить, что 31-й Открытый российский фестиваль "Кинотавр" состоится, — отметили в дирекции. — Фестиваль не будет переноситься в онлайн — он пройдет традиционно в Сочи, с 11 по 18 сентября 2020 года ".

Однако в этом году формат фестиваля будет изменен из-за коронавируса.