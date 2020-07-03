Актерам запретили сниматься в фильме Майкла Бэя

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, гильдия киноактеров и федерация теле— и радиоартистов США официально запретила своим членам участвовать в съемках нового фильма продюсера Майкла Бэя "Songbird". Причиной запрета стали недостаточные меры безопасности во время пандемии коронавируса. Еще в середине мая стало известно, что Адам Гудман и его компания Invisible Narratives договорились с командой Майкла Бэя о совместном продюсировании фильма про пандемию. Съемки должны были начаться в Лос-Анджелесе.

«Продюсеры недостаточно прозрачно обозначили протоколы безопасности, а мы к ним относимся очень серьезно. Кроме того, они еще не подписали наше соглашение. У нас больше нет комментариев»,

— сказал представитель гильдии.