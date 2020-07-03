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Киноактерам запретили сниматься в новом фильме Майкла Бэя 

Киноафиша и ещё 1 2 часа назад
Актерам запретили сниматься в фильме Майкла Бэя
Фото: Киноафиша
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, гильдия киноактеров и федерация теле— и радиоартистов США официально запретила своим членам участвовать в съемках нового фильма продюсера Майкла Бэя "Songbird". Причиной запрета стали недостаточные меры безопасности во время пандемии коронавируса. Еще в середине мая стало известно, что Адам Гудман и его компания Invisible Narratives договорились с командой Майкла Бэя о совместном продюсировании фильма про пандемию. Съемки должны были начаться в Лос-Анджелесе.
«Продюсеры недостаточно прозрачно обозначили протоколы безопасности, а мы к ним относимся очень серьезно. Кроме того, они еще не подписали наше соглашение. У нас больше нет комментариев»,
— сказал представитель гильдии.
Сюжет предстоящей картины разворачивается в недалеком будущем, в котором пандемия коронавируса продолжается. Курьер Нико обладает редким иммунитетом и влюбляется в художницу Сару. Ему предстоит нарушить чрезвычайное положение и противостоять могущественной семье, в которой царит матриархат. Роли в фильме исполняют Деми Мур, Крэйг Робинсон, Петер Стормаре и другие. Актеры на главные роли пока не назначены.
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Комментарии
Фильмы , Петер Стормаре , Мур Деми , Крэйг Робинсон
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