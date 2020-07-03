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Фильмы о беременности, которые поднимут настроение 

Анастасия Иванова 1 час назад
Беременность — это один из лучших периодов жизни женщины. В это время хочется больше отдыха, домашнего тепла и уюта и, конечно же, хорошего настроения. «Рамблер» сделал подборку фильмов о беременности, которые помогут справиться с последней задачей.

«Чего ждать, когда ждешь ребенка»

В фильме рассказывается история пяти семейных пар, которые готовятся к появлению ребенка или уже стали родителями. Вы увидите пять мам, которые ведут абсолютно разный образ жизни. А также их мужей, которые создают клуб, где морально поддерживают друг друга.

«Бриджит Джонс

Кадр из фильма «Бриджит Джонс 3»
Последний фильм о неутомимой и комичной и Бриджит Джонс. В жизни девушки грядут большие перемены. На этот раз Бриджит предстоит узнать, кто является отцом ее будущего ребенка: обаятельный миллиардер, с которым она только познакомилась, или бывший парень — известный адвокат.

«Ой, мамочки»

Кадр из фильма «Ой, мамочки»
37-летняя успешная бизнесвумен Кейт решается на то, чтобы завести ребенка. Однако из-за возраста врачи советуют ей обратиться за помощью к суррогатной матери. Кейт находит девушку по имени Энджи, которая сама ведет себя как ребенок. Главным героиням придется найти общий язык, ведь совсем скоро на свет появится малыш.
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Фильмы , Видео , Чего ждать, когда ждешь ребенка , Ой, мамочки , Бриджит Джонс 3 , Бриджит Джонс
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