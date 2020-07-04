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Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа
Фото: Газета.Ru
Кинотеатры в российской столице власти планируют открыть в начале августа, однако окончательное решение об этом будет принято позже, передает "Интерфакс" слова главы Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.
"Вчера прозвучало, что Москва, возможно, откроется 1 августа",
— сказал Березин после совещания представителей отрасли с Минкультуры РФ.
Официальных комментариев властей на этот счет не поступало.
Он добавил, что владельцы кинотеатров рассчитывают, что столичные власти предупредят их о дате открытия залов не позднее чем за две недели. За это время администрация киноцентров сможет подготовить помещения к работе.
Также Березин отметил, что в первое время после открытия зрители смогут посмотреть только премьеры российских картин, так как у иностранных новинок изменилась дата выхода из-за пандемии.
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Фильмы , Олег Березин , Минкультуры , Правительство Москвы , Интерфакс
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