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Как фильм «Мой друг Иван Лапшин» пережил конфликт с МВД 

Мария Сергеева 4 часа назад
Как «Мой друг Иван Лапшин» пережил конфликт с МВД
Фото: Кадр из фильма "Мой друг Иван Лапшин"
Драматический фильм "Мой друг Иван Лапшин", снятый Алексеем Германом, встретил значительное сопротивление со стороны чиновников на стадии утверждения готового материала. Основным моментом претензий стала попытка режиссера воссоздать то самое время. О том, с какими проблемами столкнулся постановщик — в материале "Рамблера".
Еще во время съемок Герману сказали, что картину поставят на контроль в МВД, однако он не испугался и кинул ответную реплику:

"Пусть лучше заботятся, чтобы у них сейчас всё было по закону, а за правду того, что у меня показано про 30-е годы, я ручаюсь. Я же не говорю, что так, как было, хорошо, я говорю, что так было".

Готовую ленту не оценили в верхах и показ отложили на какое-то время. Больше всего недовольных беспокоил гиперреализм и отсутствие романтизма классических фильмов про милицию. Картина заслужила определения "хаотичная" и "отталкивающая", а режиссера стали упрекать в очернении действительности:

"Зачем он построил такие страшные бараки? Мы жили по-другому! Всё было по-другому! Не было таких улиц! Не было таких ужасающих квартир!" — утверждали чиновники.

Постановщик снимал настоящие бараки под Ленинградом, где на самом деле жили люди. Однако слушать Германа никто не захотел. В конце концов, фильм увидел свет через шесть месяцев, в через два года создателям киноленты и актерам вручили Госпремии.
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Фильмы , Мой друг Иван Лапшин , Алексей Герман , МВД
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