Как «Мой друг Иван Лапшин» пережил конфликт с МВД

Драматический фильм "Мой друг Иван Лапшин" , снятый Алексеем Германом , встретил значительное сопротивление со стороны чиновников на стадии утверждения готового материала. Основным моментом претензий стала попытка режиссера воссоздать то самое время. О том, с какими проблемами столкнулся постановщик — в материале "Рамблера".

Еще во время съемок Герману сказали, что картину поставят на контроль в МВД , однако он не испугался и кинул ответную реплику:

"Пусть лучше заботятся, чтобы у них сейчас всё было по закону, а за правду того, что у меня показано про 30-е годы, я ручаюсь. Я же не говорю, что так, как было, хорошо, я говорю, что так было".

Готовую ленту не оценили в верхах и показ отложили на какое-то время. Больше всего недовольных беспокоил гиперреализм и отсутствие романтизма классических фильмов про милицию. Картина заслужила определения "хаотичная" и "отталкивающая", а режиссера стали упрекать в очернении действительности:

"Зачем он построил такие страшные бараки? Мы жили по-другому! Всё было по-другому! Не было таких улиц! Не было таких ужасающих квартир!" — утверждали чиновники.

Постановщик снимал настоящие бараки под Ленинградом, где на самом деле жили люди. Однако слушать Германа никто не захотел. В конце концов, фильм увидел свет через шесть месяцев, в через два года создателям киноленты и актерам вручили Госпремии.