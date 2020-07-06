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Назван лучший хоррор-фильм десятилетия 

Газета.Ru и ещё 3 3 часа назад
Фильм ужасов "Прочь" стал лидером рейтинга лучших фильмов ужасов десятилетия, составленного каналом "Настоящее страшное телевидение".
Дебютная лента американского комика Джордана Пила, сообщает FilmPro, обогнала "Реинкарнацию" Ари Астера и экранизацию книги "Оно" Андреса Мускетти, занявших второе и третье место.
На четвертом месте оказалась "Ведьма" Роберта Эггерса, на пятом "Заклятие" Джеймса Вана, на шестом — "Бабадук" Дженнифер Кент. Это едиственный фильм женщины-режиссера в рейтинге.
Также в топ вошли "Хижина в лесу" Дрю Годдара и Джосса Уидона, "Маяк" Роберта Эггерса, "Поезд в Пусан" Ен Сан Хо и "Тихое место" Джона Красински.
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Фильмы , Видео , Хижина в лесу , Заклятие , Оно , Прочь , Ведьма , Реинкарнация , Ведьмы , Поезд в Пусан , Дженнифер Кент , Андрес Мускетти , Роберт Эггерс , Джосса Уидон , Джеймс Ван , сайт "Фильм Про"
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