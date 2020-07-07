Русские триллеры, не уступающие голливудским 

Триллер — это, возможно, один из самых недооцененных жанров в российском кинематографе. Год за годом лучшие режиссеры отечественного кино представляют на суд зрителям картины, ни чуть не уступающие голливудским. Какие из них нужно непременно посмотреть, — расскажет "Рамблер".
"Сторож", 2019
Кадр из фильма "Сторож"
Владу 40 лет. Он работает сторожем в заброшенном санатории. Жизнь героя идет своим чередом, пока к нему не приезжает странная пара с просьбой остановиться в одном из номеров. Герой соглашается, еще не подозревая, к чему впоследствии приведет его согласие.
"Змеиный источник", 1997
Кадр из фильма "Змеиный источник"
Дина приезжает в небольшой городок для того, чтобы пройти практику. Кроме того, ей нужно встретиться со своим возлюбленным. Однако приезд девушки омрачает одно страшное событие: она находит в воде мертвую девушку и моментально становится главной подозреваемой в убийстве. Ловить настоящего маньяка никто не планирует, а тем временем местные готовы разорвать Дину на куски.
"Дорогая Елена Сергеевна", 1988
Кадр из фильма "Дорогая Елена Сергеевна"
Многие уверены в том, что Эльдар Рязанов — исключительно комедийный режиссер, но это суждение ошибочно. Доказательство тому — картина "Дорогая Елена Сергеевна". Фильм повествует о том, как ученики 10 "Б" класса пришли в гости к своей учительнице в ее день рождения. Елена уверена, — ребята всего лишь хотят ее поздравить. Но на самом деле у них куда более темные мотивы.