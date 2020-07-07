Русские триллеры, не уступающие голливудским 

Триллер — это, возможно, один из самых недооцененных жанров в российском кинематографе. Год за годом лучшие режиссеры отечественного кино представляют на суд зрителям картины, ни чуть не уступающие голливудским. Какие из них нужно непременно посмотреть, — расскажет "Рамблер".

"Сторож", 2019

Кадр из фильма "Сторож"

Владу 40 лет. Он работает сторожем в заброшенном санатории. Жизнь героя идет своим чередом, пока к нему не приезжает странная пара с просьбой остановиться в одном из номеров. Герой соглашается, еще не подозревая, к чему впоследствии приведет его согласие.

Кадр из фильма "Змеиный источник"

Дина приезжает в небольшой городок для того, чтобы пройти практику. Кроме того, ей нужно встретиться со своим возлюбленным. Однако приезд девушки омрачает одно страшное событие: она находит в воде мертвую девушку и моментально становится главной подозреваемой в убийстве. Ловить настоящего маньяка никто не планирует, а тем временем местные готовы разорвать Дину на куски.

"Дорогая Елена Сергеевна", 1988

Кадр из фильма "Дорогая Елена Сергеевна"