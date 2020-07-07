Фильмы для тех, кто уже видел все 

Если вы входите в число киноманов, которые уже, кажется, посмотрели все фильмы на свете, то эта подборка для вас. «Рамблер» собрал для вас не заезженные и интересные картины.

«Страна грез»

Действие фильма происходит в 1930-е годы. Из-за Великой депрессии и засухи семейная ферма 17-летнего Юджина Эванса вот-вот разорится. Чтобы спасти свою семью, Юджин начинает охотиться за грабительницей банков, за чью голову обещали большое денежное вознаграждение. Ему удается найти ее раньше полицейских, однако знакомство с женщиной заставляет поменять свои планы.

«Люс»

Кадр из фильма «Люс»

Десять лет назад семейная пара усыновила ребенка из Эритреи. Они дали ему имя Люс. За это время он стал самой настоящей звездой школы, преуспев и в учебе, и в спорте. Но однажды учительница в сочинении Люса находит его симпатию к панафриканскому движению и радикальным политическим лидерам. После этого отношение окружающих к молодому человеку резко меняется.

«Адская кухня»

Кадр из фильма «Адская кухня»

Действие происходит в 1978 году. Фильм рассказывает историю трех домохозяек, которые живут в нью-йоркском районе «Адская кухня». Их мужья-мафиози попали в тюрьму, и теперь женщины берут дело в свои руки. И оказывается, что домохозяйки не менее успешны, чем их супруги.