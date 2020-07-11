Почему вредно смотреть мелодрамы 

Мелодрамы — это глубокие, эмоциональные фильмы про любовь. Согласитесь, многие любят поплакать под душещипательную историю, наполненную страстью, чувствами, слезами и горечью разлуки. Но, как оказалось, такое кино смотреть вредно. «Рамблер» разобрался почему и решил об этом рассказать.

Как правило, такому жанру отдают предпочтение представительницы слабого пола. Мужчины в силу своих более реалистичных взглядов на жизнь не понимают, в чем смысл подобных фильмов.

В мелодрамах все слишком преувеличено — эмоции главных героев, проявление их чувств, драматизм. Но женщины забывают о том, что это всего лишь кино, и принимают все происходящее на экране за чистую монету.

В связи с этим у многих появляются проблемы в отношениях. Все из-за того, что девушки пытаются воссоздать в своих жизнях сюжеты мелодрам — красивые ухаживания, дорогие рестораны, роскошные букеты и бриллиантовые колье. Они ждут, чтобы мужчины стали петь им под окнами серенады и каждую субботу увозили на Канарские острова.

Но вся правда в том, что вся эта мишура не имеет такого глобального смысла в реальной жизни. Ведь намного важнее не то, сколько роз вам прислал молодой человек, а, например, то, как он ухаживает за вами, если вы больны.

Мелодрамы зарождают в женщинах зерно меркантильности, а также размывают реальное представление о здоровых отношениях и меняют приоритеты выбора партнера. Поэтому девушки все чаще руководствуются принципом: «Нужно, чтобы был богатый и ухаживал красиво, а любовь — не главное».