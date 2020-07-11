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Почему вредно смотреть мелодрамы 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Почему вредно смотреть мелодрамы
Фото: depositphotos.com
Мелодрамы — это глубокие, эмоциональные фильмы про любовь. Согласитесь, многие любят поплакать под душещипательную историю, наполненную страстью, чувствами, слезами и горечью разлуки. Но, как оказалось, такое кино смотреть вредно. «Рамблер» разобрался почему и решил об этом рассказать.
Как правило, такому жанру отдают предпочтение представительницы слабого пола. Мужчины в силу своих более реалистичных взглядов на жизнь не понимают, в чем смысл подобных фильмов.
В мелодрамах все слишком преувеличено — эмоции главных героев, проявление их чувств, драматизм. Но женщины забывают о том, что это всего лишь кино, и принимают все происходящее на экране за чистую монету.
В связи с этим у многих появляются проблемы в отношениях. Все из-за того, что девушки пытаются воссоздать в своих жизнях сюжеты мелодрам — красивые ухаживания, дорогие рестораны, роскошные букеты и бриллиантовые колье. Они ждут, чтобы мужчины стали петь им под окнами серенады и каждую субботу увозили на Канарские острова.
Но вся правда в том, что вся эта мишура не имеет такого глобального смысла в реальной жизни. Ведь намного важнее не то, сколько роз вам прислал молодой человек, а, например, то, как он ухаживает за вами, если вы больны.
Мелодрамы зарождают в женщинах зерно меркантильности, а также размывают реальное представление о здоровых отношениях и меняют приоритеты выбора партнера. Поэтому девушки все чаще руководствуются принципом: «Нужно, чтобы был богатый и ухаживал красиво, а любовь — не главное».
Естественно, отношения и браки, построенные на этом, быстро распадаются. Но даже тогда девушки продолжают искать «принцев», которые изменят их жизнь, как в фильме «Красотка» с Джулией Робертс.
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Комментарии
Фильмы , Принц , Красотки , Красотка , Джулия Робертс
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