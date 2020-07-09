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Стартовал ХV Международный кинофестиваль «В кругу семьи» 

Партнерский материал 6 часов назад
ХV Международный кинофестиваль «В кругу семьи»
Фото: Пресс-служба
По доброй традиции в День семьи, любви и верности состоялось Торжественное открытие юбилейного ХV Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи»!
XV Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» проходит при поддержке Госкорпорации «Ростех», Министерства культуры Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка А. Ю. Кузнецовой, Правительства Ярославской области и Росмолодёжи.
Одно из ярких событий лета 2020 года — самый семейный кинофестиваль «В кругу семьи» впервые проходит в онлайн-формате, в прямом эфире социальной сети «Одноклассники». Во время прямой трансляции Торжественной Церемонии открытия перед экранами телефонов, планшетов, ноутбуков и ПК собралась аудитория — в 1,7 млн человек из разных уголков России! Все, кто интересуются семейным кино позитивным контентом и являются частью нашего большого движения «В кругу семьи»!
Пресс-служба
В Торжественной Церемонии приняли участие Юлия Воронова, помощник генерального директора Госкорпорации «Ростех» и Митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви, Сопредседатель Попечительского Совета Общенациональной программы «В кругу семьи». И в знак благодарности и признательности, ведущий церемонии и президент кинофестваля «В кругу семьи», Александр Ковтунец, вручил им скульптуру святых Петра и Февронии Муромских за «Многолетний и усердный труд на благо семьи».
Не все смогли присутствовать в студии на Церемонии открытия, но это не стало препятствием и зрители трансляции могли увидеть видеопоздравления в адрес фестиваля от Анны Кузнецовой Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка и Максима Авдеева, заместителя Председателя Правительства Ярославской области.
А перед началом Торжественной церемонии открытия по Красной дорожке кинофестиваля, соведущим которой стал актёр и блогер Иван Чуйков, прошли друзья программы «В кругу семьи», всеми любимые звёзды российского кино, среди которых: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Фёдор Добронравов, Гоша Куценко, Никита Пресняков, Георгий Дронов, Борис Каморзин, Сергей Шакуров, Нонна Гришаева, рэп-исполнитель Кирилл Батишта, продюсер Наталья Мокрицкая, а также 4-кратный Олимпийский чемпион Алексей Немов с супругой Галиной, блогеры-миллионники: Виктория Логецон и Александр Зарубин (который является 4-х кратным чемпионом мира ММА), Муха Биттуев. А также заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов.
Пресс-служба
Многим из них в прямом эфире задали интересные вопросы ребята-участники II Всероссийского слёта детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка, и с каждым был интересный перфоменс, танцы, музыкальные вставки и многое другое!
К примеру, Владимир Вдовиченков рассказал о том, что ассоциирует себя с главным героем фильма «Дорогой папа», Борис Каморзин вспомнил как его чуть не покусала собака на съёмках фильма «Я-Учитель» и рассказал о семейной традиции называть всех мужчин в их семье — Борис, Фёдор Добронравов рассказал историю о том, как 37 лет назад после венчания с супругой пообещал ей «первые 90 лет точно быть верным, а дальше — как получится», Кирилл Батишта в чистой импровизации исполнил рэп про семью, Никита Пресняков и Нонна Гришаева спели акапельно несколько строк из любимых песен, а Гоша Куценко рассказал, что самое дорогое для него кино то, что он продюсеров, как «Балканский рубеж» — 6 лет жизни, новых знакомств, практики и удовольствия.
Георгий Дронов сказал фразу, которая красной нитью звучала у всех гостей: «Обращаясь ко всем семьям, папам и мамам хочу отметить, на сколько счастливая была пора карантина, потому что столько много времени, проведённого вместе с семьёй у нас раньше не было. Я уверен, что любви, уважения, и внимания стало больше».
По окончании красной дорожки стартовала торжественная часть Церемонии открытия, которая по традиции состояла из шоу-программы: музыкальные номера Галины Босой с группой BOSАYA, выступление иллюзиониста, танцевальные номера с костюмированным участием киноперсонажей — Мэри Поппинс, Буратино, Чарли Чаплин и других, и, конечно, представление членов жюри и конкурсной программы кинофестиваля.
С приветствиями к зрителям кинофестиваля в прямом эфире с разных концов мира подключились члены профессионального жюри фестиваля из России, США, Индии и Литвы. В этом году в состав Основного жюри киноконкурса вошли: С. А. Любшин — Народный артист РСФСР, председатель жюри Основного конкурса фестиваля; Алан Грин (США) — американский кинопрокатчик, консультант по кино и телевидению с более чем 30-летним опытом работы; Юрате Пазикаите (Литва) — Директор Вильнюсского бюро фильмов; Артем Виткин (Россия) — продюсер и сценарист, в индустрии кино и телевидения более 20 лет; Cсакет Бехл (Индия) — предприниматель, на данный момент два его фильма транслируются на Netflix и один на Amazon; Антон Данилов (Россия) — руководитель направления креативные проекты и продуктовые интеграции в OK, Mail.ru group.
Бессменный председатель жюри кинофестиваля «В кругу семьи» Станислав Андреевич Любшин отметил: «Судить всегда очень трудно, но как сказал персонаж Островского в „Горячем сердце“: судить будем по закону и по совести!»
В завершении гостям фестиваля в онлайн-кинотеатре ОККО был показан фильм содружества стран Израиля— Бразилии-Германии «Возвращение в Маракану» — это драма с элементами комедии про неожиданное футбольное приключение дедушки, сына и внука, благодаря которому полностью изменяется их взгляды на жизнь и отношения в семье. В прямом эфире представил фильм режиссёр Хорхе Гурвич.
По словам президента кинофестиваля «В кругу семьи», Александра Ковтунца: «Я всегда, во всех жизненных ситуациях стараюсь искать позитивный момент. Так и в случае с нашим кинофестивалем в этом году! Новый для нас онлайн-формат дал возможность расширить границы и приобщить семьи по всей России к программе фестиваля, собрать II Всероссийский Слёт Детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка с участием 700 человек!»
Подробная программа и ссылки на просмотр мероприятий фестиваля онлайн на сайте.
Конкурсные кинопоказы пройдут с 8 по 12 июля на платформе онлайн-кинотеатра «Окко».
В этом году конкурсная программа состоит из картин 15 стран мира: США, Израиль, Кения, Бразилия, Англия, Иран, Македония и другие.
Информационный партнёр кинофестиваля: портал «Рамблер».
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Комментарии
Фильмы , Одноклассники , Балканский рубеж , Антон Данилов , Станислав Любшин , Максим Авдеев , Андрей Платонов , Елена Лядова , Александр Зарубин , Иван Чуйков , Анна Кузнецова , Чарли Чаплин , Борис Каморзин , Георгий Дронов , Федор Добронравов , Наталья Мокрицкая , Александр Ковтунец , Владимир Вдовиченков , Сергей Шакуров , Алексей Немов , Нонна Гришаева , Никита Пресняков , Гоша Куценко , Amazon , Ростех , Минкультуры , РПЦ , Netflix , Mail.ru Group
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