ХV Международный кинофестиваль «В кругу семьи»

По доброй традиции в День семьи, любви и верности состоялось Торжественное открытие юбилейного ХV Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи»!

Одно из ярких событий лета 2020 года — самый семейный кинофестиваль «В кругу семьи» впервые проходит в онлайн-формате, в прямом эфире социальной сети «Одноклассники» . Во время прямой трансляции Торжественной Церемонии открытия перед экранами телефонов, планшетов, ноутбуков и ПК собралась аудитория — в 1,7 млн человек из разных уголков России! Все, кто интересуются семейным кино позитивным контентом и являются частью нашего большого движения «В кругу семьи»!

Пресс-служба

В Торжественной Церемонии приняли участие Юлия Воронова, помощник генерального директора Госкорпорации «Ростех» и Митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви , Сопредседатель Попечительского Совета Общенациональной программы «В кругу семьи». И в знак благодарности и признательности, ведущий церемонии и президент кинофестваля «В кругу семьи», Александр Ковтунец , вручил им скульптуру святых Петра и Февронии Муромских за «Многолетний и усердный труд на благо семьи».

Не все смогли присутствовать в студии на Церемонии открытия, но это не стало препятствием и зрители трансляции могли увидеть видеопоздравления в адрес фестиваля от Анны Кузнецовой Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка и Максима Авдеева , заместителя Председателя Правительства Ярославской области.

Пресс-служба

Многим из них в прямом эфире задали интересные вопросы ребята-участники II Всероссийского слёта детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка, и с каждым был интересный перфоменс, танцы, музыкальные вставки и многое другое!

К примеру, Владимир Вдовиченков рассказал о том, что ассоциирует себя с главным героем фильма «Дорогой папа», Борис Каморзин вспомнил как его чуть не покусала собака на съёмках фильма «Я-Учитель» и рассказал о семейной традиции называть всех мужчин в их семье — Борис, Фёдор Добронравов рассказал историю о том, как 37 лет назад после венчания с супругой пообещал ей «первые 90 лет точно быть верным, а дальше — как получится», Кирилл Батишта в чистой импровизации исполнил рэп про семью, Никита Пресняков и Нонна Гришаева спели акапельно несколько строк из любимых песен, а Гоша Куценко рассказал, что самое дорогое для него кино то, что он продюсеров, как «Балканский рубеж» — 6 лет жизни, новых знакомств, практики и удовольствия.

Георгий Дронов сказал фразу, которая красной нитью звучала у всех гостей: «Обращаясь ко всем семьям, папам и мамам хочу отметить, на сколько счастливая была пора карантина, потому что столько много времени, проведённого вместе с семьёй у нас раньше не было. Я уверен, что любви, уважения, и внимания стало больше».

По окончании красной дорожки стартовала торжественная часть Церемонии открытия, которая по традиции состояла из шоу-программы: музыкальные номера Галины Босой с группой BOSАYA, выступление иллюзиониста, танцевальные номера с костюмированным участием киноперсонажей — Мэри Поппинс, Буратино, Чарли Чаплин и других, и, конечно, представление членов жюри и конкурсной программы кинофестиваля.

С приветствиями к зрителям кинофестиваля в прямом эфире с разных концов мира подключились члены профессионального жюри фестиваля из России, США, Индии и Литвы. В этом году в состав Основного жюри киноконкурса вошли: С. А. Любшин — Народный артист РСФСР, председатель жюри Основного конкурса фестиваля; Алан Грин (США) — американский кинопрокатчик, консультант по кино и телевидению с более чем 30-летним опытом работы; Юрате Пазикаите (Литва) — Директор Вильнюсского бюро фильмов; Артем Виткин (Россия) — продюсер и сценарист, в индустрии кино и телевидения более 20 лет; Cсакет Бехл (Индия) — предприниматель, на данный момент два его фильма транслируются на Netflix и один на Amazon Антон Данилов (Россия) — руководитель направления креативные проекты и продуктовые интеграции в OK, Mail.ru group

Бессменный председатель жюри кинофестиваля «В кругу семьи» Станислав Андреевич Любшин отметил: «Судить всегда очень трудно, но как сказал персонаж Островского в „Горячем сердце“: судить будем по закону и по совести!»

В завершении гостям фестиваля в онлайн-кинотеатре ОККО был показан фильм содружества стран Израиля— Бразилии-Германии «Возвращение в Маракану» — это драма с элементами комедии про неожиданное футбольное приключение дедушки, сына и внука, благодаря которому полностью изменяется их взгляды на жизнь и отношения в семье. В прямом эфире представил фильм режиссёр Хорхе Гурвич.

По словам президента кинофестиваля «В кругу семьи», Александра Ковтунца: «Я всегда, во всех жизненных ситуациях стараюсь искать позитивный момент. Так и в случае с нашим кинофестивалем в этом году! Новый для нас онлайн-формат дал возможность расширить границы и приобщить семьи по всей России к программе фестиваля, собрать II Всероссийский Слёт Детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка с участием 700 человек!»

Подробная программа и ссылки на просмотр мероприятий фестиваля онлайн на сайте

Конкурсные кинопоказы пройдут с 8 по 12 июля на платформе онлайн-кинотеатра «Окко».

В этом году конкурсная программа состоит из картин 15 стран мира: США, Израиль, Кения, Бразилия, Англия, Иран, Македония и другие.

Информационный партнёр кинофестиваля: портал «Рамблер».