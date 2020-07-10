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Составлен рейтинг лучших злодеев киновселенной Marvel 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Составлен рейтинг лучших злодеев вселенной Marvel
Фото: Кадр из фильма «Черная пантера»
Сценаристам фильмов Marvel удаются не только герои, но и злодеи. Портал Collider составил рейтинг лучших злодеев киновселенной.
Рейтинг возглавил Эрик Киллмонгер из фильма «Черная пантера», роль которого исполнил Майкл Б. Джордан. Редактор издания Адам Читвуд считает, что персонаж прописан настолько глубоко и вызывает в зрителях столько сочувствия, что его трудно отнести к числу злодеев.
Второе место занял Локи, которого можно встретить в нескольких фильмах о Торе и во франшизе «Мстители». Этого персонажа назвали одним из самых интересных и многослойных антагонистов. Роль Локи исполнил актер Том Хиддлстон.
На третьем месте оказался Эдриан Тумс из фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Его роль исполнил Майкл Китон.
А Танос, который чуть не погубил все человечество, занимает лишь четвертое место в рейтинге лучших злодеев.
Ранее «Рамблер» писал о фильмах Marvel, которые провалились в прокате.
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Комментарии 1
Фильмы , Мстители , Человек-Паук: Возвращение домой , Чёрная Пантера , Том Хиддлстон , Майкл Джордан , Майкл Китон
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