Составлен рейтинг лучших злодеев вселенной Marvel

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Сценаристам фильмов Marvel удаются не только герои, но и злодеи. Портал Collider составил рейтинг лучших злодеев киновселенной.

Рейтинг возглавил Эрик Киллмонгер из фильма «Черная пантера» , роль которого исполнил Майкл Б. Джордан . Редактор издания Адам Читвуд считает, что персонаж прописан настолько глубоко и вызывает в зрителях столько сочувствия, что его трудно отнести к числу злодеев.

Второе место занял Локи, которого можно встретить в нескольких фильмах о Торе и во франшизе «Мстители» . Этого персонажа назвали одним из самых интересных и многослойных антагонистов. Роль Локи исполнил актер Том Хиддлстон

А Танос, который чуть не погубил все человечество, занимает лишь четвертое место в рейтинге лучших злодеев.