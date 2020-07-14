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Велма из «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Велма из «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой
Фото: Lenta.ru
Героиня Велма Динкли из серии мультипликационных сериалов и полнометражных мультфильмов «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой. Об этом сообщает BuzzFeed.
Режиссер и сценарист Тони Червоне подтвердил гомосексуальность персонажа. «Десять лет назад мы показали это настолько прозрачно, насколько это было возможно. Большинство наших фанатов поняли это. Тем, кто не понял, предлагаю присмотреться получше. В этом нет никакой новости», — говорится в обращении кинематографиста.
Червоне пояснил, что хоть у Велмы и был роман с главным героем Шэгги, все равно было очевидно, что эти отношения ей не подходят. По словам сценариста, у героиня была связь с девушкой Марси Флич.
Сценарист Джеймс Ганн заявил, что тоже пытался сделать Велму лесбиянкой, однако в итоге киностудия оставила в мультфильме лишь намеки на ее ориентацию. Впоследствии у героини и вовсе появился бойфренд.
В мае сообщалось, что студия Pixar, создавшая франшизы «Тачки» и «История игрушек», выпустила мультфильм Out («Выход»), в котором главным героем стал гей. Это первый случай в истории студии. Мультфильм доступен для просмотра на стриминговом сервисе Disney+.
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Фильмы , Тачки , Скуби-Ду , История игрушек , Джеймс Ганн
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