Как снимали посадку самолета в фильме Рязанова

По словам режиссера Эльдара Рязанова, в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России» нет ни одного комбинированного кадра, и все трюки были сделаны по-настоящему, в том числе посадка самолета на трассе. «Рамблер» расскажет, как была снята эта знаменитая сцена.

Для посадки реактивного лайнера толщина бетона или асфальта должна быть не менее 70-80 сантиметров. А шоссейных дорог с таким покрытием не существует, кроме стратегический и секретных, куда проезд запрещен.

Создатели приняли решение снимать на Ульяновском аэродроме, в школе пилотов гражданской авиации. Однако им пришлось немного видоизменить взлетно-посадочную полосу. С дорожки удалили опознавательные знаки, прожектора и прочие авиационные обозначения, а маляры начертили белые линии, которые обычно нарисованы на автострадах. Также вдоль полосы посадили деревья, установили светофоры, киоски и даже бочку с квасом.

Сначала летчик Иван Антонович Таращан наотрез отказывался выполнять посадку самолета туда, где параллельно будут ехать машины. После долгих уговоров Таращан все же согласился, однако с несколькими условиями:

«Машины только легковые, за рулями только летчики: в этой чрезвычайной ситуации им будет легче сориентироваться мгновенно и безошибочно».

Для съемок созвали всех летчиков, имеющих личные машины, и Таращану все же удалось безупречно посадить гигантский лайнер. На экране это выглядело настолько эпично, что приложенные усилия того стоили.