Фильм «Цой» Учителя выйдет в прокат 27 августа 

Фильм режиссера Алексея Учителя "Цой" выйдет в российский прокат 27 августа. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе компании Sony Pictures.

"27 августа, в День российского кино, компания Sony Pictures выпустит в широкий прокат новый фильм Алексея Учителя "Цой", — отметили в пресс-службе. Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.

21 июня лидеру группы "Кино" Виктору Цою исполнилось бы 58 лет. В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года. Главный герой — водитель "Икаруса", участвовавший в смертельном для Цоя ДТП.

"Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением, — привели в пресс-службе слова Учителя. — Очень дорожу связанными с ним воспоминаниями, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений". При этом он добавил, что "несмотря на сложившуюся в связи с пандемией ситуацию и все сопутствующие риски и сложности", ему "кажется важным выпустить фильм "Цой" именно в августе — как дань памяти музыканту".

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года.

Съемки картины проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. К разработке сценария Учитель приступил почти десять лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. Ранее фильм носил рабочее название "47".