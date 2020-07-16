Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Фильм «Цой» Учителя выйдет в прокат 27 августа 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Фильм «Цой» Учителя выйдет в прокат 27 августа
Фото: News.ru
Фильм режиссера Алексея Учителя "Цой" выйдет в российский прокат 27 августа. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе компании Sony Pictures.
"27 августа, в День российского кино, компания Sony Pictures выпустит в широкий прокат новый фильм Алексея Учителя "Цой", — отметили в пресс-службе. Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.
21 июня лидеру группы "Кино" Виктору Цою исполнилось бы 58 лет. В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года. Главный герой — водитель "Икаруса", участвовавший в смертельном для Цоя ДТП.
"Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением, — привели в пресс-службе слова Учителя. — Очень дорожу связанными с ним воспоминаниями, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений". При этом он добавил, что "несмотря на сложившуюся в связи с пандемией ситуацию и все сопутствующие риски и сложности", ему "кажется важным выпустить фильм "Цой" именно в августе — как дань памяти музыканту".
Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года.
Съемки картины проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. К разработке сценария Учитель приступил почти десять лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. Ранее фильм носил рабочее название "47".
ТАСС: последние новости
Кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля по решению глав регионов Кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля по решению глав регионов "Союзмультфильм" планирует выйти на производство 5 тыс. минут анимации в год за 10 лет "Союзмультфильм" планирует выйти на производство 5 тыс. минут анимации в год за 10 лет Более 25% голосовавших в проекте "Активный гражданин" высказались за выездные кинопоказы Более 25% голосовавших в проекте "Активный гражданин" высказались за выездные кинопоказы
Комментарии 1
Фильмы , Паулина Андреева , Виктор Цой , Алексей Учитель , Игорь Верник , Марьяна Спивак , Евгений Цыганов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы нулевых, о которых мы уже давно не слышали
Актрисы нулевых, о которых мы уже давно не слышали
10 сериалов, которые затянут с первых кадров
10 сериалов, которые затянут с первых кадров
Кто сыграл мать рецидивиста в «Калине красной»
Кто сыграл мать рецидивиста в «Калине красной»
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Кто сыграл мать рецидивиста в «Калине красной»
03:12
Кто сыграл мать рецидивиста в «Калине красной»
Актеры Фильмы
«Папины дочки» закрутили скандальные романы
08:06
«Папины дочки» закрутили скандальные романы
Актеры Сериалы
Кто выполнял мототрюки в «Укротительнице тигров»
26:26
Кто выполнял мототрюки в «Укротительнице тигров»
Фильмы Актеры
Красавчик-актер из «Клона» сильно сдал
03:45
Красавчик-актер из «Клона» сильно сдал
Актеры
У журналистки вылетел зуб во время выпуска новостей
00:24
У журналистки вылетел зуб во время выпуска новостей
ТВ
Откуда взялась идея «Служебного романа»
24:54
Откуда взялась идея «Служебного романа»
Фильмы
Что стало с актерами, которых прославила «Бригада»
23:10
Что стало с актерами, которых прославила «Бригада»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение