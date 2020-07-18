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Фильмы о перевоплощениях, которые держат в напряжении до конца 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Лучшие фильмы о невероятных перевоплощениях
Фото: Кадр из фильма "Невидимый гость"
Перевоплощение, само по себе, очень загадочно. Особенно, когда долгое время наблюдаешь за этим процессом, и все происходит буквально на твоих глазах. Поэтому «Рамблер» сделал соответствующую подборку фильмов.

«Невидимый гость»

Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы. Чтобы оправдать себя, он решает воспользоваться услугами лучшего в стране адвоката Вирджинии Гудман. Вам может показаться, что это обычный детектив, но нет. Фильм точно превзойдет все ваши ожидания.

«Загадочная история Бенджамина Баттона»

В главной роли умопомрачительный Брэд Питт, который прожил жизнь, совершенно непохожую на другие. Все дело в том, что в фильме повествуется история, в которой на свет появился 80-летний старик. И в отличие от остальных рожденных детей с годами он молодел.

«Кожа, в которой я живу»

В этой картине Антонио Бандерас предстал в роли гения пластической хирургии. Когда-то, много лет назад, у него была дочь, над которой надругался неизвестный мужчина. Теперь главной целью героя является только месть.
Видео дня. Кто сыграл мать рецидивиста в «Калине красной»
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Фильмы , Загадочная история Бенджамина Баттона , Кожа, в которой я живу , Невидимый гость , Антонио Бандерас , Брэд Питт
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