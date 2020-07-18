Лучшие фильмы о невероятных перевоплощениях

Перевоплощение, само по себе, очень загадочно. Особенно, когда долгое время наблюдаешь за этим процессом, и все происходит буквально на твоих глазах. Поэтому «Рамблер» сделал соответствующую подборку фильмов.

Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы. Чтобы оправдать себя, он решает воспользоваться услугами лучшего в стране адвоката Вирджинии Гудман. Вам может показаться, что это обычный детектив, но нет. Фильм точно превзойдет все ваши ожидания.

В главной роли умопомрачительный Брэд Питт , который прожил жизнь, совершенно непохожую на другие. Все дело в том, что в фильме повествуется история, в которой на свет появился 80-летний старик. И в отличие от остальных рожденных детей с годами он молодел.