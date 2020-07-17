Фильм, в котором Трибунцев сыграл трех персонажей

Пандемия коронавируса ударила по киноиндустрии. Однако отечественные кинематографисты продолжают снимать фильмы. Например, недавно закончились съемки фантастического триллера "Обратимая реальность" режиссера Дмитрия Константинова . "Рамблер" рассказывает, что это за картина.

"Обратимая реальность" — футуристический фильм. В нем рассказывается о будущем, в котором люди получают все эмоции благодаря виртуальным приключениям. Услугу предоставляет специальная компания под названием "Новая жизнь". С ее помощью клиенты могут осуществить свою любую мечту, не думая о последствиях. Однако в идеальную реальность внезапно начинают вторгаться их ожившие страхи. "Преступление" совершили "антивирты" — противники виртуальной жизни, и теперь дело расследует виртуальная полиция.

"Несмотря на то, что они существуют в другом мире, они испытывают обычные человеческие эмоции. Один из них — явно положительный герой, два других — посложнее. С актерской точки зрения эти съемки были для меня интересны именно этим", — рассказал Трибунцев.

Точная дата премьеры фильма пока неизвестна. Однако съемки уже завершены, и лента находится на стадии постпродакшна. Создатели планируют завершить работу над "Обратимой реальностью" осенью этого года.