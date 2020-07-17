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Новый фильм, в котором Трибунцев сыграл трех персонажей 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Фильм, в котором Трибунцев сыграл трех персонажей
Фото: Кадр из фильма "Обратимая реальность"
Пандемия коронавируса ударила по киноиндустрии. Однако отечественные кинематографисты продолжают снимать фильмы. Например, недавно закончились съемки фантастического триллера "Обратимая реальность" режиссера Дмитрия Константинова. "Рамблер" рассказывает, что это за картина.
"Обратимая реальность" — футуристический фильм. В нем рассказывается о будущем, в котором люди получают все эмоции благодаря виртуальным приключениям. Услугу предоставляет специальная компания под названием "Новая жизнь". С ее помощью клиенты могут осуществить свою любую мечту, не думая о последствиях. Однако в идеальную реальность внезапно начинают вторгаться их ожившие страхи. "Преступление" совершили "антивирты" — противники виртуальной жизни, и теперь дело расследует виртуальная полиция.
В фильме сыграл 47-летний актер Тимофей Трибунцев, известный по лентам "Остров", "Звезда", "Легенда о Коловрате", "Что и требовалось доказать" и многим другим. Ему пришлось вжиться в образы сразу трех персонажей, не меняя внешности. Один из них — руководитель компании виртуальных приключений.
"Несмотря на то, что они существуют в другом мире, они испытывают обычные человеческие эмоции. Один из них — явно положительный герой, два других — посложнее. С актерской точки зрения эти съемки были для меня интересны именно этим", — рассказал Трибунцев.
Кроме того, в фильме снялись актеры Павел Чинарев, Вера Колесникова, Владимир Юматов, Евгений Антропов и другие.
Точная дата премьеры фильма пока неизвестна. Однако съемки уже завершены, и лента находится на стадии постпродакшна. Создатели планируют завершить работу над "Обратимой реальностью" осенью этого года.
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Комментарии
Фильмы , Легенда о Коловрате , Преступление , Остров , Звезда , Звёзды , Владимир Юматов , Евгений Антропов , Павел Чинарев , Дмитрий Константинов , Тимофей Трибунцев , Вера Колесникова
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