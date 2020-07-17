Интервью с президентом кинофестиваля «В кругу семьи»

14 июля с успехом завершил работу юбилейный XV Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи», который собрал на своих мероприятиях в прямых эфирах социальной сети Одноклассники более 7 миллиона человек!

Президент фестиваля и Общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец рассказал, почему сегодня тема семьи и взаимопонимания поколений оказалась столь востребованной.

Вы вступили в серьезную конкурентную борьбу за зрителей онлайн, ведь три месяца на самоизоляции люди сидели только в интернете. Сложно ли было в этом году собрать международную конкурсную программу, каким образом это происходило?

Александр Ковтунец: Уже в апреле программа была сформирована полностью. А когда в конце мая стало понятно, что вероятность выхода нашего фестиваля в живом формате из-за режима самоизоляции очень невысокая, мы начали переориентироваться на онлайн-показ. И, конечно, с целым рядом правообладателей фильмов непросто было договориться. Несколько картин слетели, чего уж говорить. Но когда я стал узнавать ситуацию на других фестивалях, то там фильмы, которые были изначально запланированы в основную программу, слетали десятками.

90 процентов фильмов в нашей программе из других стран. Потому что, к сожалению, не так много в нашей стране создается семейных фильмов, которые по праву могли бы быть представлены и рекомендованы для семейного просмотра. Но так как мы много лет работаем с теми компаниями, которые создают во всем мире именно семейное и детское кино, то определенный уровень доверия к нам существует и к тому, что мы приложим все усилия, чтобы эти фильмы не украли при онлайн показах. Чтобы все авторские права были соблюдены. И во многом серьезная защита контента явилась тем фактором, почему «Одноклассники» и Оkkо стали партнерами. Отдельно большую благодарность хотелось бы выразить порталу «Рамблер» за информационную поддержку фестиваля.

Очень интересные фильмы представлены в программе из Бразилии, Болгарии, Литвы, Латвии и из многих других стран. Кроме того, мы показываем ретроспективу фильмов-лауреатов прошлых лет, чтобы поддержать наш фестиваль. Уже на старте фестиваля «В кругу семьи» показали рекорды посещений: один миллион семьсот тысяч просмотров за первый же вечер. И здесь отдельную благодарность я бы хотел выразить сопредседателю Попечительского совета нашей программы «В кругу семьи», генеральному директору Госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову за искреннее и неформальное участие в поддержке кинофестиваля «В кругу семьи» в это непростое время. Во время кризиса людям особенно важно услышать слово поддержки о семье, о любви и верности, и увидеть образ радости и преодоления любых семейных трудностей на экране. Именно для этого и проводится наш кинофестиваль и все проекты программы «В кругу семьи». И именно поэтому кинофестиваль и другие мероприятия программы «В кругу семьи» проходят при поддержке Госкорпорации «Ростех».

Нужно отметить, что вся программа фестиваля — и художественная, и деловая — абсолютно бесплатна и для тех, кто хочет послушать деловую часть, и для юных ребят, участвующих онлайн, и для всех зрителей, кто придет посмотреть фильмы.

Фестиваль проходил во многих крупных российских городах, а последние несколько лет получил прописку в Ярославле. Ярославский акцент в этом году будет?

Александр Ковтунец: Не теряю надежды, что фильмы-лауреаты мы покажем в Ярославле после окончания фестиваля, чтобы не только онлайн, но и вживую зрители смогли их увидеть. А пока было принято решение проводить отдельную виртуальную часть Фестиваля специально для ярославцев — ряд дополнительных учебных курсов. Например, по обучению и созданию позитивного контента и своих блогов библиотекарей, социальных и культурных работников Ярославской области. Ведь зачастую сегодня без умения работать онлайн сложно добиваться больших успехов.

Деловая программа для Ярославля получилась довольно насыщенной — 36 часов прямого эфира, который был полон информацией до предела. Это лекции, тренинги, мастер-классы, по итогам которых почти полсотни специалистов в сфере образования, культуры, молодежной политике и соцобеспечения получат особые сертификаты по повышению квалификации.

Успех исчисляется в наше время по подписчикам в социальных сетях?

Александр Ковтунец: Все зависит от темы. Я во время пандемии на своей странице в Инстаграме начал вести в чем-то просветительскую работу. Три раза в неделю выходят небольшие сюжеты — размышления, ответы на вопросы людей о семье, о детях, о той или иной ситуации. И за небольшой срок уже подписалось 81 тысяча человек. Людям сейчас не хватает света и добра. Ответов на живые вопросы, а не на надуманные проблемы.

Один ваш короткометражный фильм "Быть" в соцсетях набрал 70 миллионов просмотров. То есть людей тема семьи трогает?

Александр Ковтунец: Сейчас готовим целую серию таких короткометражных историй. В августе начинаем снимать «Право на ошибку» о людях, которые живут в браке, но в современном мире в пандемию им вдруг кажется, что они разлюбили друг друга. И что им нужно сделать, чтобы опять смотреть друг на друга влюбленными глазами. Потом будут затронуты темы, как не унывать даже в самой сложной ситуации. А фильм «Детское счастье» из этой же серии, уже вышедший, — об отношении детей и родителей с гаджетами. И сейчас готовимся к полному метру.

Главного героя в картине — рэпера и блогера — будет играть Никита Пресняков . По сюжету у него нет никакого контакта с родителями.

Но потихонечку он меняется, и к финалу готов отдать свою жизнь за свою семью. Никита пишет музыку, сам написал песню, которую будет исполнять в фильме. В этом фильме я надеюсь творчески соприкоснуться и со Станиславом Любшиным, Гошей Куценко Фёдором Добронравовым — их персонажи помогают нашему главному герою переосмыслить всю его жизнь.

Все пятнадцать лет на фестивале показывают не только российские и зарубежные фильмы, мировые премьеры, но и готовят насыщенную деловую программу. В этом году ее название — «Семья и вызовы времени».

Александр Ковтунец: То, что сейчас произошло в рамках изоляции, действительно можно считать вызовом времени. Непонятно: что делать, как жить людям, которые не привыкли так долго находиться вместе, быть в семье, и как потом не развестись. Каким образом реагировать на психологические трудности. В простой доступной форме мы пытаемся обсудить нравственные и духовные аспекты тех проблем, с которыми сегодня сталкиваются очень многие современные семьи.

Очень многое в этой Деловой программе было впервые. Гости в студии и параллельные включения из регионов, одновременно участие в дискуссии такого количества гостей и зрителей, возможность бесплатного онлайн-обучения и много, многое другое.

Ещё одной новой формой Деловой программы стал общественный дискуссионный клуб, в какой-то мере заменивший круглые столы.

Часть гостей смогли прийти в студию прямого эфира, часть подключились видеоконференции. Говорили о такой важной теме как онлайн-образование. Разговор получился насыщенным, споры были жаркими, выводы — действенными.

Ежегодно кинофестиваль расширяется в целое культурное, социальное и просветительское событие. С прошлого года вы стали обучать молодёжь совместно с Аппаратом Уполномоченных по правам детей в субъектах Российской Федерации. Как пришла эта идея?

У меня была установка — просвещение молодёжи в тех аспектах, что касаются работы в интернете, пояснение, что такое позитивный контент и почему он должен быть именно таким. Так Уполномоченный по правам детей при Президенте РФ Александр Ковтунец:У меня была установка — просвещение молодёжи в тех аспектах, что касаются работы в интернете, пояснение, что такое позитивный контент и почему он должен быть именно таким. Так Уполномоченный по правам детей при Президенте РФ Анна Кузнецова создала экспертный совет по созданию позитивного контента, она — председатель, я — ее заместитель. Этот экспертный совет в общественной палате заседает по шести направлениям: книги, театр, телевидение, кино, детские товары и игрушки и интернет. И мы реализуем проекты по обучению молодежи, которая через три-четыре года займет свое реальное место. У нас ведь как бывает: или хорошо, профессионально, но часто не позитивно. А нужно научиться создавать такой продукт, чтобы это было настоящим искусством, будь то кино, телевизионные передачи или блог. Мы постараемся, чтобы работы ребят, которые проходят через наш слет, рано или поздно были представлены и на нашем кинофестивале «В кругу семьи». И, я думаю, что через несколько лет это обязательно произойдет.

Как проходил конкурсный отбор участников в этом году и само обучение в новом онлайн-формате II Всероссийского Слёта детских общественных советов при уполномоченных по делам детей?

Александр Ковтунец: В рамках программы «В кругу семьи» мы создали первую в мире Школу позитивного контента и специальный ресурс — блогерскую школу позитивного контента «Быть Блогером». Там было размещено пять уроков мини-курса, ребята выполняли определенные задания, и по их итогам мы отобрали более 370 человек. Второй отбор проходил среди ребят, входящих в детские общественные советы при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, и среди них было отобрано чуть больше 300 человек. В итоге мы совместно с уполномоченным при Президенте РФ по делам ребёнка Анной Кузнецовой обучали более 700 человек из 77 регионов России, как создавать и продвигать позитивный художественный контент в интернете. И ещё сформировали несколько команд из блогеров «Росмолодежи».

Пресс-служба

Сроки тоже увеличены?

Александр Ковтунец: Если раньше обучение было трехдневным, то в этом году программа рассчитана на неделю. Педагоги работали с командами для подготовки визитки на церемонию открытия слета.

А дальше начались онлайн лекции для ребят. На первой, которую по традиции читаю я, объяснил, что такое командообразование, какие конкурентные преимущества позитивного контента. Мы пытаемся объединить ребят, чтобы они почувствовали себя единой командой на этом фестивале, хотя команд у нас сформировано 47. Каждый педагог общался с тремя-четырьмя командами, в каждой — 15 человек. Обучали, как уметь продвигать свою интеллектуальную продукцию, как с драматургической точки зрения сделать так, чтобы твои интересные задумки были бы интересны и для людей, которые тебя увидят в интернете.

Слет прошёл в рамках XV международного кинофестиваля «В кругу семьи» и ученики стали активными участниками фестиваля. Так многие смогли задать свой вопрос любимому актёру в прямом эфире социальной сети Одноклассники во время Красной дорожки Торжественной Церемонии открытия кинофестиваля. Маленькие мечты детей осуществились в тот вечер, мне кажется.

От «Школы драмы» вы перешли к «Школе позитивного контента», которую создали сами, сделав интересную заявку: как человеку запрограммировать себя на успех?

Александр Ковтунец: Мне удалось собрать прекрасную команду единомышленников педагогов, которые так же, как и я, ставят перед собой задачи не только научить ребят создавать контент, но и постараться сделать так, чтобы ребята стремились стать глубокими личностями. Чтобы они поняли, что такое настоящее искусство. Тогда им станет просто неинтересно многое из того, что есть в интернете. Я по двенадцатилетнему опыту нашей «Школы драмы» Германа Сидакова , который работает в программе «В кругу семьи», вижу, что ребятам, познакомившимся с основами серьезного, глубокого драматургического склада, становятся неинтересными блоги ни о чем, которые пытаются на вызывающем разрушительном матерном контенте удерживать зрителя. А я хотел не только научить ребят созданию добрых, хороших информационных продуктов, но и воспитать из них личностей, научить их мыслить.

Миссия программы «В кругу семьи» — профессионально растапливать лед в сердцах людей?

Александр Ковтунец: В своих проектах и социальных программах мы стараемся создать атмосферу абсолютного уважения и внимания, дотронуться до каждого человека. И внутри нашего коллектива с любовью все делать, и вовне это отдавать. Люди это чувствуют и потому возвращаются к нам из года в год всеми семьями.