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Создатели «Мстителей» вместе с Гослингом снимут самый дорогой фильм Netflix 

Lenta.ru и ещё 11 6 часов назад
Гослинг снимет самый дорогой фильм Netflix
Фото: Lenta.ru
Братья Энтони и Джо Руссо, режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности», снимут для Netflix самый дрогой фильм в истории сервиса. Об этом сообщает DigitalSpy.
Главные роли в фильме под названием «Серый человек» (The Gray Man) сыграют Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд», «Бегущий по лезвию 2049») и Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel. В работе над проектом примут участие и другие члены съемочной команды супергеройских фильмов. К работе над сценарием планируется привлечь Кристофера Маркуса и Стивена Макфили. Бюджет кинокартины составит примерно 200 миллионов долларов.
Основой для фильма послужит роман Марка Грини 2009 года, посвященный наемному убийце и бывшему сотруднику ЦРУ Корту Джентри. По задумке авторов, планируется создать вокруг Гослинга франшизу на уровне бондианы. К съемкам братья Руссо рассчитывают приступить в январе 2021 года.
Ранее сообщалось, что стриминговая платформа Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077. Он будет состоять из 10 эпизодов, которые выйдут в 2022 году. В его создании участвуют аниме-студия Studio Trigger и разработчик игры CD Projekt Red. В центре сюжета сериала под названием Cyberpunk: Edgerunners жизнь человека, который всячески пытается выжить в городе, помешанном на технологиях, и в итоге начинает карьеру наемника.
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Фильмы , Бегущий по лезвию 2049 , Мстители: Война бесконечности , Мстители , Ла-Ла Ленд , Райан Гослинг , Кристофер Маркус , Стивен Макфили , Джо Руссо , Крис Эванс , Netflix , ЦРУ
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