О рок-певице Янке Дягилевой снимут фильм

Напомним, что ранее режиссер получил приз Каннского фестиваля Cinéfondation за короткий метр «Календарь». Новая работа станет первым полнометражным фильмом автора.

Некоторые актеры уже утверждены, например, саму Яну сыграет молодая актриса Кира Пиевская. С остальными ролями пока ничего не ясно, но в сети уже появились догадки, что собирательного персонажа, олицетворяющего Егора Летова , может сыграть Александр Паль . А на роль отца Дягилевой рассматривается кандидатура Константина Хабенского

Фильм не будет документальным, сценарий основан лишь на некоторых событиях из жизни Янки. Cкорее всего это будет очень метафоричная история, наполненная поэтическими образами, хотя песни Дягилевой в картине звучать не будут. И все равно внимание режиссера будет сфокусировано на том злополучном дне, когда певица ушла в лес с дачи, а после ее тело было найдено в реке. Игорь Поплаухин попробует восстановить события тех дней, но получится ли у него, не знает никто.