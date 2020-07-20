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Что нужно знать о новом фильме про Янку Дягилеву 

Анастасия Иванова 2 часа назад
О рок-певице Янке Дягилевой снимут фильм
Фото: yanka.lenin.ru
О героине советского панк-рока Янке Дягилевой снимут фильм. Проект получил название «На тебе не сошелся клином белый свет» в честь стихов Михаила Танича. Режиссер Игорь Поплаухин поделился, что съемки картины уже начались и проходят в Петербурге и окрестностях.
Напомним, что ранее режиссер получил приз Каннского фестиваля Cinéfondation за короткий метр «Календарь». Новая работа станет первым полнометражным фильмом автора.
Продюсером фильма стал Илья Стюарт, который в 2018 году уже выпускал фильм про героев русского рока. Вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым они запустили фильм «Лето» про становление Виктора Цоя.
Некоторые актеры уже утверждены, например, саму Яну сыграет молодая актриса Кира Пиевская. С остальными ролями пока ничего не ясно, но в сети уже появились догадки, что собирательного персонажа, олицетворяющего Егора Летова, может сыграть Александр Паль. А на роль отца Дягилевой рассматривается кандидатура Константина Хабенского.
Фильм не будет документальным, сценарий основан лишь на некоторых событиях из жизни Янки. Cкорее всего это будет очень метафоричная история, наполненная поэтическими образами, хотя песни Дягилевой в картине звучать не будут. И все равно внимание режиссера будет сфокусировано на том злополучном дне, когда певица ушла в лес с дачи, а после ее тело было найдено в реке. Игорь Поплаухин попробует восстановить события тех дней, но получится ли у него, не знает никто.
«Для меня это не биография Янки, это скорее агиография — жизнеописание святого человека, где чудеса и реальность неразделимы», − рассказал Игорь Поплаухин.
Видео дня. Киноляпы, которые раньше не замечали
Комментарии 1
Фильмы , Лето , Янка Дягилева , Игорь Поплаухин , Илья Стюарт , Кирилл Серебренников , Александр Паль , Виктор Цой , Константин Хабенский , Михаил Танич , Егор Летов
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