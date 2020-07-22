Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Изнасилование под тосты: жуткая история Шерил Араужо, над которой поиздевались в местном баре, переполненном людьми 

BigPicture.ru 5 часов назад
Изнасилование под тосты: жуткая история Шерил Араужо, над которой поиздевались в местном баре, переполненном людьми
Фото: BigPicture.ru
Молодая мать Шерил уложила детей спать и пошла в бар Big Dan’s неподалеку от дома, чтобы купить сигарет. В результате 21-летнюю женщину изнасиловали на бильярдном столе четыре отморозка под одобрительные выкрики и тосты клиентов заведения. Через несколько лет после этого ужасного случая Шерил погибла. Узнайте подробности жуткой истории, которая всколыхнула всю Америку в середине 80-х, из нашего материала. Судебное заседание по делу Шерил Араужо стало первым процессом об изнасиловании, который показали по телевидению. Историю женщины, пострадавшей от рук четырех ублюдков в местном баре, положили в основу сюжета для фильма «Обвиняемые» (The Accused) 1988 года с Джоди Фостер в главной роли. Шерил продолжала получать негативную реакцию общества и после суда. Никто из насильников не отсидел более шести лет, а сама жертва оказалась приговоренной к «пожизненному сроку в изгнании».
Молодая мать вынуждена была переехать в Майами вместе с маленькими дочерьми, но и там ей оказалось сложно построить жизнь заново. В декабре 1986 года Шерил, будучи в нетрезвом состоянии, врезалась на автомобиле в столб. Ей было 25 лет.
Несмотря на большой общественный интерес к ее делу в суде, на гибель жертвы насилия почти никто не обратил внимания. Таким был трагический конец женщины, которая смело давала показания, невзирая на пристальное внимание людей и телекамеры, в попытке добиться, чтобы ее обидчиков наказали по справедливости.
Еще одна история, похожая на сюжет фильма ужасов, произошла в США в конце 70-х. 20-летняя Колин Стэн (Coleen Stan) стала жертвой супругов-садистов, которые насиловали ее и прятали в яшике под кроватью в течение семи лет.
Смотрите также — Жуткая история очаровательного убийцы: как маньяк из реалити-шоу изнасиловал и убил 7 женщин
Понравилось? Хотите быть в курсе обновлений? Подписывайтесь на наш Twitter, страницу в Facebook или канал в Telegram.
Источник
BigPicture.ru: последние новости
День сурка: 5 интригующих фильмов о временной петле День сурка: 5 интригующих фильмов о временной петле Что стало с Мэри — девушкой-мутантом с тройной грудью из культового боевика «Вспомнить все» Что стало с Мэри — девушкой-мутантом с тройной грудью из культового боевика «Вспомнить все» Еще один талант раскрыт: Киану Ривз участвует в создании комиксов Еще один талант раскрыт: Киану Ривз участвует в создании комиксов
Комментарии
Фильмы , Джоди Фостер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кем была первая жена Ивана Урганта
Кем была первая жена Ивана Урганта
Как сейчас живет Арина Шарапова
Как сейчас живет Арина Шарапова
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Партнерша Тома Круза открыла скользкую правду
03:47
Партнерша Тома Круза открыла скользкую правду
Фильмы Актеры
Почему Данелия не обрадовался Евгению Стеблову
26:10
Почему Данелия не обрадовался Евгению Стеблову
Актеры
Как выглядят фильмы до и после обработки
15:24
Как выглядят фильмы до и после обработки
Фильмы
Самурайские ленты, которые нужно смотреть киноманам
12:11
Самурайские ленты, которые нужно смотреть киноманам
Фильмы
Какие сериалы о подростках нужно смотреть взрослым
01:41
Какие сериалы о подростках нужно смотреть взрослым
Сериалы
Сын Крачковской нелицеприятно высказался о коллегах
02:50
Сын Крачковской нелицеприятно высказался о коллегах
Актеры
Что стало с самой любимой женой Черного Абдуллы
10:01
Что стало с самой любимой женой Черного Абдуллы
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение