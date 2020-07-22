Изнасилование под тосты: жуткая история Шерил Араужо, над которой поиздевались в местном баре, переполненном людьми 

Молодая мать Шерил уложила детей спать и пошла в бар Big Dan’s неподалеку от дома, чтобы купить сигарет. В результате 21-летнюю женщину изнасиловали на бильярдном столе четыре отморозка под одобрительные выкрики и тосты клиентов заведения. Через несколько лет после этого ужасного случая Шерил погибла. Узнайте подробности жуткой истории, которая всколыхнула всю Америку в середине 80-х, из нашего материала. Судебное заседание по делу Шерил Араужо стало первым процессом об изнасиловании, который показали по телевидению. Историю женщины, пострадавшей от рук четырех ублюдков в местном баре, положили в основу сюжета для фильма «Обвиняемые» (The Accused) 1988 года с Джоди Фостер в главной роли. Шерил продолжала получать негативную реакцию общества и после суда. Никто из насильников не отсидел более шести лет, а сама жертва оказалась приговоренной к «пожизненному сроку в изгнании».

Молодая мать вынуждена была переехать в Майами вместе с маленькими дочерьми, но и там ей оказалось сложно построить жизнь заново. В декабре 1986 года Шерил, будучи в нетрезвом состоянии, врезалась на автомобиле в столб. Ей было 25 лет.

Несмотря на большой общественный интерес к ее делу в суде, на гибель жертвы насилия почти никто не обратил внимания. Таким был трагический конец женщины, которая смело давала показания, невзирая на пристальное внимание людей и телекамеры, в попытке добиться, чтобы ее обидчиков наказали по справедливости.

Еще одна история, похожая на сюжет фильма ужасов, произошла в США в конце 70-х. 20-летняя Колин Стэн (Coleen Stan) стала жертвой супругов-садистов, которые насиловали ее и прятали в яшике под кроватью в течение семи лет.

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