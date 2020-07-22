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В кинотеатрах Москвы ожидается повышенный спрос после открытия 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В кинотеатрах Москвы ожидается повышенный спрос
Фото: Depositphotos
Спрос на услуги столичных кинотеатров после возобновления работы может быть столь же высоким, как и в ресторанах, а также превышать спрос в аналогичные периоды прошлых лет. Об этом в среду сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Театры, кинотеатры, концертные залы и спортивные объекты были закрыты в Москве в марте из-за распространения коронавирусной инфекции. По указу мэра, с 1 августа данные учреждения могут возобновить работу, но залы кинотеатров и театров будут заполняться только наполовину, а большим концертным залам на более чем 3 тыс. мест открываться пока нельзя.
"Про репертуар мне сложно ответить. Если говорить про интерес жителей города Москвы, то я думаю, что ситуация будет аналогичная ресторанам, где в первые недели после открытия была заполняемость максимально высокая, даже не свойственная для Москвы в аналогичные периоды времени. Думаю, что аналогичная ситуация будет и в отношении кинотеатров",
— сказал Ефимов.
Он добавил, что при этом требование Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции не позволит достичь полной заполняемости зрительного зала. "Но в целом я уверен, что посещаемость данных заведений будет высокая", — заключил Ефимов.
17 июля он сообщил ТАСС, что среднесуточный оборот предприятий общественного питания в Москве превысил 770 млн рублей или 77% по сравнению с показателями марта перед началом пандемии коронавируса.
Ранее первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил ТАСС, что к 21 июля в столице возобновило деятельность 11 891 предприятие общественного питания — это 81,2% от их общего числа, а также 1 764 летних кафе — более 83% от работавших в прошлом году. При этом с 28 марта по 23 июня общепит в Москве, за исключением заводских и офисных столовых и буфетов, мог работать только навынос или на доставку.
В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Следующий этап снятия ограничений в Москве запланирован на 1 августа.
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Комментарии
Фильмы , Другое , Алексей Немерюк , Владимир Ефимов , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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