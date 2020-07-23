Три лучших фильма об ограблении банка 

Многим нравятся фильмы про ограбление банков. Оно и неудивительно, ведь в таком кино всегда много экшена и драмы одновременно. «Рамблер» сделал подборку лучших фильмов этого жанра.

«Бони и Клайд»

Эта картина по праву считается одной из лучших про ограбление банка. Молодые любовники прославились в 30-е годы прошлого столетия. По сюжету, Бони и Клайд постепенно превращаются из романтичных грабителей в кровожадных и разрушающих все на своем пути преступников.

Главную роль в этом кино исполнил умопомрачительный Патрик Суэйзи , который сыграл длинноволосого серфера. Но это не единственная его страсть, в свободное время он со своей бандой грабит банки. Чем же закончится история, если за дело взялись сотрудники ФБР