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Три лучших фильма об ограблении банка 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Три лучших фильма об ограблении банка
Фото: Кадр из фильма "На гребне волны"
Многим нравятся фильмы про ограбление банков. Оно и неудивительно, ведь в таком кино всегда много экшена и драмы одновременно. «Рамблер» сделал подборку лучших фильмов этого жанра.

«Бони и Клайд»

Эта картина по праву считается одной из лучших про ограбление банка. Молодые любовники прославились в 30-е годы прошлого столетия. По сюжету, Бони и Клайд постепенно превращаются из романтичных грабителей в кровожадных и разрушающих все на своем пути преступников.

«На гребне волны»

Главную роль в этом кино исполнил умопомрачительный Патрик Суэйзи, который сыграл длинноволосого серфера. Но это не единственная его страсть, в свободное время он со своей бандой грабит банки. Чем же закончится история, если за дело взялись сотрудники ФБР?

«Ограбление по-итальянски»

В этом боевике идеально подобранный звездный состав — Марк Уолберг, Шарлиз Терон и Джейсон Стэтхэм. По сюжету, шестеро преступников проворачивают успешное ограбление, но один из них оказывается предателем. Ради того, чтобы получить все деньги, он готов пойти даже на убийство.
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Комментарии 5
Фильмы , Ограбление по-итальянски , На гребне волны , Патрик Суэйзи , Шарлиз Терон , Марк Уолберг , ФБР
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